R. STAHL trotz starkem Nachfrageeinbruch in 2020 mit weiterhin solider Finanzlage

Umsatz geht in herausforderndem Marktumfeld im Rahmen der Erwartungen voraussichtlich um 10,3 % auf 246,5 Mio. € zurück (2019: 274,8 Mio. €)

EBITDA vor Sondereinflüssen mit 19,0 Mio. € (2019: 30,4 Mio. €) leicht über dem oberen Ende der Prognosespanne

Starker Free Cashflow hält Nettoverschuldung auf anhaltend niedrigem Niveau

Waldenburg, 18. Februar 2021 - R. STAHL veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020. Demnach ging der Umsatz auf 246,5 Mio. € zurück und erreichte damit die obere Hälfte des im November angepassten Prognosekorridors von 242 Mio. € bis 248 Mio. €. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Umsatzrückgang um 10,3 % (2019: 274,8 Mio. €). In dieser Entwicklung spiegeln sich insbesondere die Folgen der Coronavirus-Pandemie wider, die im Berichtsjahr zu einem beispiellosen Nachfrageeinbruch in nahezu allen für den elektrischen Explosionsschutz relevanten Schlüsselmärkten führten. Durch frühzeitig umgesetzte Maßnahmen zur Anpassung von Kosten und zur Sicherung der Liquidität konnten die Auswirkungen dieser Nachfrageschwäche auf die Ertrags- und Finanzlage von R. STAHL deutlich begrenzt werden. Dem um 28,3 Mio. € niedrigeren Umsatz stand so ein vergleichsweiser geringer Rückgang des EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,4 Mio. € auf 19,0 Mio. € (2019: 30,4 Mio. €) gegenüber. Damit wurde das obere Ende des für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostizierten Rahmens von 15 Mio. € bis 18 Mio. € leicht übertroffen. Das Konzernergebnis verringerte sich voraussichtlich um 4,9 Mio. € auf -3,5 Mio. € (2019: 1,3 Mio. €).



Bei gegenüber dem Vorjahr unverändert guter Materialaufwandsquote trugen zu dem nur moderaten Ergebnisrückgang vor allem an die schwache Nachfrage angepasste reduzierte Arbeitszeiten und niedrigere variable Vergütungsbestandteile bei, wodurch sich die Personalkosten auf 115,6 Mio. € verringerten (2019: 122,0 Mio. €). Auch wirkten sich rückläufige saldierte sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € ergebnissichernd aus. Trotz des herausfordernden Marktumfelds wurde im Berichtsjahr ein mit 5,7 Mio. € deutlich positiver Free Cashflow erzielt (2019: 8,5 Mio. €). Die Nettoverschuldung lag damit zum 31. Dezember 2020 mit 5,8 Mio. € weiter auf dem sehr niedrigen Niveau zum Ende des Vorjahres (31. Dezember 2019: 4,2 Mio. €).