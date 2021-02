---------------------------------------------------------------------------

Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt für Spezial-AIF zukunftsweisende Projektentwicklung 'Weitblick 1.7' im Innovationspark Augsburg

* Circa 85 Mio. EUR Gesamt-Investitionsvolumen



* Eines der modernsten Gebäude der Region



* Corestate legt für Kunden Fokus auf Ankauf energieeffizienter und nachhaltiger Objekte



* Hochwertiges Neubau-Core-Objekt mit nachhaltigem Cash-Flow-Profil

* LEED-Platinum Zertifizierung



Frankfurt, 18. Februar 2021. Die Corestate-Tochter Hannover Leasing hat die zukunftsweisende Projektentwicklung 'Weitblick 1.7' im Innovationspark Augsburg für einen geschlossenen inländischen Spezial-AIF erworben, der sich vor allem an institutionelle Investoren wie Sparkassen und Versicherungen richtet. Das Core-Büroinvestment hat ein Gesamt-Investitionsvolumen von rund 85 Mio. Euro. Hannover Leasing übernimmt das Asset- und Fondsmanagement für das Objekt, das durch innovative technische und nachhaltige Merkmale heraussticht. Es gehört zu den modernsten Gebäuden der Region und ist bereits zu einem Großteil an namhafte Unternehmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung vermietet. Die Übernahme erfolgt nach Fertigstellung im 2. Quartal 2021. Verkäuferin ist ein Joint-Venture der Audax GmbH und der Leitwerk AG.



Nils Hübener, CIO Corestate: "Unser hervorragender regionaler Marktzugang hat unseren Investoren Zugang zum Top-Objekt Weitblick 1.7. verschafft, das sich durch seine Hightech- und vor allem seine Nachhaltigkeitsmerkmale auszeichnet. Als Teil des zukunftsprägenden Technologieparks in Augsburg und unter dem Management unseres erfahrenen Teams wird es sich für unsere institutionellen Kunden als ein langfristig attraktives und rentables Investment erweisen."



Mit dem zentrumsnahen 'Augsburg Innovationspark' entsteht auf etwa 70 Hektar Fläche einer der größten Parks seiner Art in Europa. Auf dem modernen Campusgelände werden Leben, Arbeiten und Wohnen auf besondere Weise verbunden. Die bedeutsame Projektentwicklung Weitblick 1.7 trägt einen großen Teil zum zukunftsweisenden Gesamtkonzept des Parks bei. Die digitalisierte Gebäudesteuerung zum Beispiel setzt Maßstäbe und verspricht einen hohen Grad an Sicherheit und Standard. Handvenen-Scanner an den Eingängen des Gebäudes machen sich vor allem während der Corona-Pandemie bezahlt. Dank der besonders nachhaltigen und energieeffizienten Bauweise erreicht das Gebäude mit LEED-Platinum die bestmögliche Nachhaltigkeits-Zertifizierung. Die auf dem Dach errichtete Photovoltaikanlage sowie der Verbau von elektrochromem Glas unterstreichen das ganzheitliche Konzept. Neben einem innovativen und attraktiven Mietermix wird das Konzept durch eine KiTa und einen Konferenzbereich mit gastronomischer Versorgung vervollständigt.