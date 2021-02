DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Firmenübernahme EarthRenew Inc: EarthRenew erhöht ihre früher angekündigte geplante Akquisition einer Beteiligung an Replenish Nutrients von 38 % auf 100 % 18.02.2021 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- EarthRenew hat eine Erhöhung ihrer potenziellen Beteiligung an Replenish Nutrients von 38 % auf 100 % ausgehandelt.

- Replenish Nutrients erzielte in den letzten sechs Monaten des Jahres 2020 und bis Ende Januar 2021 einen Umsatz von 5,1 Mio. Dollar. Das Unternehmen prognostiziert für den Rest des ersten Halbjahres 2021 einen Umsatz von 4,8 Mio. Dollar. Dies entspricht einem Gesamtumsatz von 9,9 Mio. USD für den Zeitraum von Juli 2020 bis Juni 2021, gegenüber 3,6 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum 2019/2020.

- Die geplante Akquisition wird EarthRenew voraussichtlich Umsatzerlöse, eine bestehende Kundenliste und Vertriebskanäle für den Verkauf von Düngemittel- und Bodenlösungen in Westkanada und den USA liefern.

- Die Erfahrung, die technische Expertise und die bestehenden Beziehungen der Geschäftsleitung von Replenish Nutrients werden laut Erwartungen EarthRenews operative Kapazität verbessern.



Toronto, Ontario, 18. Februar 2021. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH; OTCQB: VVIVF) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. Januar 2021 (EarthRenew wird Anteil an Replenish Nutrients Ltd. erwerben, einem führenden Unternehmen im Bereich Düngemittel/Pflanzenschutz und Bodenlösungen) das Unternehmen eine Erhöhung seines geplanten Anteilsbesitzes von 38 % auf ca. 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien ( die "geplante Akquisition") der Replenish Nutrients Ltd. ("Replenish Nutrients") ausgehandelt hat. Replenish Nutrients ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen für regenerative Düngemittel und Nährstoffe mit Sitz in Okotoks, Alberta. Das Unternehmen hat eine neue unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen, die die Absichtserklärung vom 11. Dezember 2020 in Bezug auf die von EarthRenew vorgeschlagene Übernahme von 38 % des Eigenkapitals annulliert und ersetzt.