GOLDMAN SACHS belässt SIEMENS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 166

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 145 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2021 und 2022. Damit trug sie den Resultaten des Elektrotechnikkonzers für das erste Geschäftsquartal sowie dem angehobenen Ausblick Rechnung. Die schnellere Markterholung bei Digital Industries sollte sich fortsetzen. Die höheren Margenziele für Smart Infrastructure seien positiv, da Siemens in diesem Bereich der Konkurrenz am weitesten hinterher hinke./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.