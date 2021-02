^ DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp. / Schlagwort(e): Kooperation Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts und die Canada House Wellness Group unterzeichnen Vereinbarung zum Vertrieb von Konzentratprodukte über Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen

Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts und die Canada House Wellness Group unterzeichnen Vereinbarung zum Vertrieb von Konzentratprodukte über Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen

18.02.2021 / 07:48

Pure Extracts und die Canada House Wellness Group unterzeichnen eine Vereinbarung zum Vertrieb von Konzentratprodukte über bestehende Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen



Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf, funktionelle Pilze sowie den sich schnell entwickelnden psychedelischen Sektor, und Canada House Wellness Group (CSE: CHV) ("Canada House"), ein vollständig integriertes medizinisches Cannabisunternehmen (zusammen "die Unternehmen") geben bekannt, dass sie, eine Cannabis 2.0-Vertriebsvereinbarung (die "Vereinbarung") geschlossen haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Canada House, Abba Medix Corp. ("Abba"), Pure Extracts' Konzentratproduktlinie über ihre etablierten Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen vertreiben.



"Wir waren äußerst beeindruckt vom Pure Extracts-Team und der Markenpräsenz, die sie insbesondere in den westlichen Provinzen aufgebaut haben, und freuen uns darauf, ihre Vermarktungsbemühungen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise zu unterstützen", kommentierte Chris Churchill-Smith, CEO der Canada House. Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, fügte hinzu: "Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, Einzelhändlern in ganz Kanada schnell und effizient unser hervorragendes komplettes Sortiment an Öl-Vape und essbaren Produkten zur Verfügung zu stellen, während unser Antrag auf Vertriebsänderung von Health Canada bearbeitet wird."