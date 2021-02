ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Alan Erskine reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Verweis auf den fünfjährigen Investitionsplan seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Konsumgüterkonzern. Das neue Kursziel basiere nun auch auf dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie. Angesichts der mittelfristigen Ergebnisaussichten erscheine die Bewertung anspruchsvoll./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

