BC Craft Supply Co. sichert sich 45 kg an Blüten mit hohem THC-Gehalt von erstem lizenzierten Mikrozüchter in Kanada

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. BC Craft Supply Co. Ltd. (CSE: CRFT, FWB: ZZD1) („BC Craft“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein neues Produkt in seiner Lieferkette bekannt zu geben, das vom ersten lizenzierten Mikrokultivator in Kanada, Canandia, angebaut wird. 45 Kilogramm Death Bubba wurden von BC Craft erworben und an Indiva Limited („Indiva“) (TSX-V: NDVA, OTCQX: NDVAF) zur Verarbeitung zur neuen Premiummarke Artisan Batch von Indiva gesendet. Die großen Craft-Knospen werden in schlanke 3,5-Gramm-Gläser verpackt, die nun in British Columbia über private und provinzielle Einzelhändler erhältlich sind. Death Bubba ist ein vorwiegend Indica-haltiger Hybrid, der in lebendiger Erde angebaut und mit gefiltertem Wasser versorgt wird. Seine frostig lindgrünen Knospen sind mit Kristallen übersät, die eine starke Wirkung verheißen. Diese limitierte Auflage wurde von den Experten von Canandia und dessen Meisterzüchter Alon Amit, der über 26 Jahre Erfahrung in der Kunst des Cannabisanbaus vorweisen kann, akribisch entwickelt.

Die in Delta in der kanadischen Provinz British Columbia befindliche Anlage von Canandia wurde ursprünglich als Standard-Anbauanlage geplant und errichtet, aufgrund der hohen Anlaufkosten wurde jedoch die mutige Entscheidung getroffen, auf eine Mikroanbaulizenz umzusteigen. Die Erfahrung von Alon mit der Lieferung von medizinischem Cannabis an das Workers‘ Compensation Board of Alberta hat ihm umfassendes Know-how hinsichtlich der Regulierung von Cannabis vermittelt und eine Qualitätssicherung auf höchstem Niveau sichergestellt. Alon sagte: „Wir behandeln jede Pflanze mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit, ähnlich wie bei einem Bonsai-Baum – wir beschneiden, entblättern, verwenden Stäbe und Schnüre, um sicherzustellen, dass jede Knospe gleichmäßig dicht und potent ist, wodurch gewährleistet wird, dass unser Produkt stets konsistent ist.“ Canandia ist stolz auf seine Premiumqualität, frische Craft-Chargen und jahrzehntelange Erfahrung mit Cannabis. Da Death Bubba von Canandia einen THC-Gehalt von über 27,5 Prozent aufweist, wird diese Sorte zweifelsohne ein Hit für neue und erfahrene Konsumenten sein.