Kingman erhält Genehmigungen und beginnt mit Bohrprogramm der Phase 1 auf ehemals produzierendem Projekt Mohave

Vancouver, B.C., Kanada (18. Februar 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (“Kingman” oder das “Unternehmen”) berichtet erfreut, dass das Unternehmen die endgültigen Genehmigungen erhalten hat und mit dem Bohrprogramm der Phase I auf dem Projekt Mohave beginnt. Insgesamt werden 5 Bohrlöcher bis zu einer maximalen Tiefe von 890 Fuß niedergebracht. Diese Bohrphase in der Nähe der ehemals produzierenden Mine Rosebud wurde konzipiert, um die früheren Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet weiter zu bestätigen. Durch den Abschluss des Programms kann das Unternehmen eine aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Minengebiet erstellen.

Gold wurde in dem Gebiet erstmalig 1879 entdeckt. Bis zur Jahrhundertwende waren zwölf Minen in Betrieb, von denen 10 innerhalb von zwei Meilen des aktuellen Konzessionsgebiets liegen. Die größte Mine war Ellen Jane mit einem 200-Fuß (61-Meter)-Schacht und zwei Arbeitsebenen. Der Großteil des Abbaus fand von der 100-Fuß-Ebene aufwärts statt. Laut Berichten gab es auf einer Mine einen Schacht bis zur 400-Fuß-Ebene. Berichten zufolge wurde hochgradiges Erz abgebaut, und zwar größtenteils zwischen der 100-Fuß-Ebene und der Oberfläche.

Abbildung 1 – Der von R. G. Jacobson, einem Bergbauingenieur, für die Portland Mitzpah Mining Company erstellte Plan von 1928-1930 zeigt die Untertageerschließung der Mine Rosebud

Rosebud wurde in den 1880ern entdeckt und größtenteils Ende der 20er- und in den 30er-Jahren abgebaut. Die Untertageerschließung des Konzessionsgebiets Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf 2.500 Fuß. Der Abbau fand vorwiegend auf den 100-Fuß- und 250-Fuß-Ebenen statt. Es gibt zwei größere Abbauorte, an denen rund 3.000 Tonnen Erz abgebaut wurden.

Jacobsons Plan zeigt auch acht mineralisierte Blöcke, A bis G und #3, mit einem geschätzten Tonnengehalt, Goldwert in Dollar pro Tonne (1928-1930 betrug der Goldwert etwa 20,65 US$/Tonne) und Blockbreite. Die Gold-Dollar-Werte werden auch entlang der Stollenführung angegeben. Tabelle 3 fasst die Daten von Jacobson zusammen.

Tabelle 1 – Zusammenfassung von Jacobsons Daten aus den acht identifizierten mineralisierten Blöcken (aus Harrington, Edward, 2005, Technical Report on the Rosebud Property [Technischer Bericht über das Konzessionsgebiet Rosebud], Mohave County, Arizona: NI 43-101-Bericht für Kent Exploration Inc., 108 Seiten)