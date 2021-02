Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) („Noram“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss von CVZ-65 bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das Kernbohrloch CVZ-65 in einer Tiefe von 297 Fuß (90,5 Meter) abgeschlossen und erfreut festgestellt, dass es sich dabei um ein weiteres Bohrloch handelt, in dem die Mineralisierung im Wesentlichen an der Oberfläche begann. Ein Intervall von 270 Fuß (82,3 Meter) wurde zwischen zwölf Fuß (3,7 Meter) und 282 Fuß (86,0 Meter) durchschnitten.





Abbildung 1a) Abtragungsprotokoll von CVZ-65, das die unterschiedlichen Tonsteintypen beschreibt, die in der Tiefe ab der Oberfläche bis 297 ft vorgefunden wurden; b) Karte des Konzessionsgebiets Zeus, die a) den Standort der aktuellen angedeuteten und vermuteten Ressourcen mit einem Cutoff-Gehalt von > 900 ppm Li zeigt; b) Standort der bis dato abgeschlossenen oder aktuellen Bohrstandorte (in Grün dargestellt) für das Phase-V-Programm 2020. Geplante, noch nicht erkundete Bohrstellen sind in Weiß dargestellt.

Bohrlochnr. Probennr. Von (ft) Bis (ft) Li (ppm) CVZ-65 1710279 12 22 860 CVZ-65 1710280 22 32 970 CVZ-65 1710281 32 42 750 CVZ-65 1710282 42 52 900 CVZ-65 1710283 52 62 930 CVZ-65 1710284 62 72 610 CVZ-65 1710285 72 82 1010 CVZ-65 1710286 82 92 1040 CVZ-65 1710287 92 102 1190 CVZ-65 1710288 102 112 1330 CVZ-65 1710289 112 122 1110 CVZ-65 1710290 122 132 1560 CVZ-65 1710291 132 142 1820 CVZ-65 1710292 142 152 1760 CVZ-65 1710293 152 162 1180 CVZ-65 1710294 162 172 1460 CVZ-65 1710295 172 182 1460 CVZ-65 1710296 182 192 1480 CVZ-65 1710297 192 202 1140 CVZ-65 1710298 202 212 940 CVZ-65 1710299 212 222 1020 CVZ-65 1710300 222 232 870 CVZ-65 1710301 232 242 890 CVZ-65 1710303 242 252 900 CVZ-65 1710304 252 262 1220 CVZ-65 Keine Probe 262 272 1060 CVZ-65 1710305 272 282 900 CVZ-65 1710306 282 297 470

Tab. 1: Zusammenfassung von Probenergebnissen von CVZ-65 ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von 297 ft

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus („Zeus“) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressource (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent - „LCÄ“).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

