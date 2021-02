Alvarez & Marsal - Wachstum und Expansion setzt sich mit dem Aufbau eines globalen Portfolioberatungsgeschäfts fort

Chahals Erfahrung in der Transaktionsberatung umfasst mehrere Anlageklassen im Bereich gewerblicher und privater Kredite in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, CEE, den nordischen Ländern und Asien. Vor seinem Wechsel zu A&M, war Chahal Partner bei Deloitte in der Abteilung Global Portfolio Lead Advisory Services.

Der Einstieg von A&M in das Global Portfolio Advisory Business geht einher mit dem Wachstum des Restrukturierungsgeschäfts des Unternehmens, das in den letzten zwölf Monaten seine Teams für finanzielle Restrukturierung in Großbritannien, Spanien, den nordischen Ländern, Frankreich und der Schweiz ausgebaut hat. Weitere Neuzugänge kamen von den Big Four in Deutschland und Italien. Dies ist auch der nächste Schritt in A&Ms strategischem Wachstumsplan für Europa, der seit drei Jahren ein zweistelliges profitables Wachstum ermöglicht.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen als Reaktion auf die wachsende Kundennachfrage fünf neue Niederlassungen in Genf, Düsseldorf, Oslo, Helsinki und Glasgow eröffnet. Darüber hinaus beförderte die Firma 11 ihrer Fachleute zum Managing Director, zusammen mit mehr als 30 neuen Managing Directors, die aus der Branche rekrutiert wurden.

Richard Fleming , Managing Director und European Head of Restructuring bei A&M, sagte: „Zum Ende der aktuellen Gesundheitskrise ist eine größere Finanzkrise zu erwarten. Sie wird die Banken dazu bringen, ihr Kerngeschäft neu zu definieren und Strategien zur Stärkung ihrer Kapitalstrukturen zu verfolgen. Amo und sein Team verfügen über die Expertise, unsere Kunden bei der Bewältigung dieser komplexen Probleme zu unterstützen. Wir sind bestrebt, eine marktführende Praxis aufzubauen, um den wachsenden Herausforderungen des Sektors zu begegnen."