MPC Capital: ESG Core Wohnimmobilien Deutschland kauft erstes Projekt an



Hamburg, 18. Februar 2021 - Der von der MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) initiierte Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat sein erstes Projekt angekauft. Der Neubau eines Mehrfamilienhauses befindet sich in Pinneberg in der Metropolregion Hamburg und ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Das Gebäude mit 33 Wohneinheiten zwischen einem und vier Zimmern umfasst rund 2.700 Quadratmeter Wohnfläche und wurde nach hohen energetischen Standards (KfW 40) errichtet. Das Objekt ist bereits zu rund 70 Prozent vermietet.

Die Stadtmitte der schleswig-holsteinischen Kreisstadt Pinneberg ist etwa ein Kilometer entfernt. Die S-Bahn in Richtung Hamburg ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Es befinden sich mehrere Schulen und Kindergärten, diverse Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeitangebote und ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe.

Der Kaufpreis des kurz vor der Fertigstellung stehenden Neubauprojekts lag bei ca. EUR 12 Mio. Auf Basis der zu erwartenden Jahresnettomieteinnahmen ist mit einer Ausschüttungsrendite von etwa 3,6% zu rechnen.

Der ESG Core Wohnimmobilien wurde zusammen mit Universal-Investment als offener Spezial-AIF aufgelegt. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 300 Mio. umfassen und zielgerichtet in Immobilienprojekte investieren, die konsequent einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Zentrales Investitionskriterium des Fonds ist der Aufbau eines nachhaltigen Wohnimmobilienportfolios. Mit Hilfe eines eigens für diesen Fonds entwickelten Scoring-Modells werden Zielobjekte ermittelt, die einer Reihe von quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entlang einschlägiger UN-Nachhaltigkeitsziele entsprechen.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.com)

MPC Capital ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 280 Mitarbeiter.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker, Gabriele Gottschalk

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (40) 380 22-4200

E-Mail: presse@mpc-capital.com

18.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1169147

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1169147 18.02.2021