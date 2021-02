Praktisch das erste Halbjahr 2020 über stieg der Goldpreis deutlich an und markierte bei 2.075 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Das lag deutlich über den Hochs aus 2011 von 1.920 US-Dollar. Die Hoffnung auf weitere Gewinne war sehr groß, allerdings musste zuvor eine reguläre Konsolidierung auf 1.765 US-Dollar in drei entsprechenden Wellen abgehalten werden. Seither allerdings präsentiert sich das glänzende Metall weiter schwächer und könnte die laufende Konsolidierung in eine Korrektur mit entsprechend fünfwelliger Impulscharakteristik ausweiten. Dies hätte mittelfristige Signalwirkung und weiter fallende Notierungen zur Folge.

Doppeltief vs. Verkaufssignal

Im Bereich von 1.765 US-Dollar sollte zunächst mit einer Gegenreaktion bullischer Händler gerechnet werden. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darunter dürfte aber die fünfwellige Impulswelle hervorbringen und Abschläge auf 1.700 US-Dollar bzw. 1.627 US-Dollar hervorrufen. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0YE8 zum Einsatz kommen. In sichtlich ruhigeres Fahrwasser kehrt der Gold-Future allerdings erst oberhalb von 1.862 US-Dollar zurück, infolgedessen wäre ein Anstieg an 1.965 US-Dollar vorstellbar. Aber erst darüber dürften sich mittelfristige Long-Signale ergeben.