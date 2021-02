Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse

18.02.2021



Wien - Das Ergebnis vor Steuern von UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) im Geschäftsjahr 2020 wird sich entgegen den anfänglichen Erwartungen eines auch möglicherweise negativen Ergebnisses nach vorläufigen Abschlussarbeiten auf voraussichtlich 57,1 Mio. Euro belaufen. Der Plan, für das Geschäftsjahr 2020 möglicherweise keine Dividende auszuschütten, wird aufgrund des erwarteten Ergebnisses revidiert, die am 14. April 2020 veröffentlichte Insiderinformation entsprechend aktualisiert.



Unter Berücksichtigung der Verlautbarungen der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) sowie jener der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beabsichtigt der Vorstand nach erfolgter Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 31. Mai 2021 eine Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie vorzuschlagen.



