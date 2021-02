Seit geraumer Zeit begleiten wir den japanischen Leitindex Nikkei 225 an dieser Stelle bei seiner fulminanten Aufwärtsbewegung.

Seit geraumer Zeit begleiten wir den japanischen Leitindex Nikkei 225 an dieser Stelle bei seiner fulminanten Aufwärtsbewegung. Die zuletzt an dieser Stelle thematisierten Bewegungsziele wurden mittlerweile vollständig abgearbeitet. Mit einem aktuellen Niveau jenseits der 30.000er Marke hat sich der Index zwischenzeitlich auf Höhen aufgeschwungen, wie man sie zuletzt Ende der 80er / Anfang der 90er Jahre beobachten konnte…

Die Dynamik der Aufwärtsbewegung ist beachtlich. Jeder überwundene Widerstandsbereich hat die Bewegung unter technischen Aspekten weiter befeuert. Vermeintlich belastende Faktoren werden ausgeblendet bzw. erlangen (noch) keine Relevanz. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einem überaus beeindruckenden Chartbild.



Die Rally wird maßgeblich vom Faktor Liquidität getrieben. Doch auch die Rahmenbedingungen haben sich verbessert. Wir hatten in zurückliegenden Kommentaren die Chancen thematisiert, die sich für die japanische Wirtschaft durch das im letzten Jahr unterzeichnete RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)-Abkommen eröffnen. Durch dieses Abkommen wurde die bislang weltgrößte Freihandelszone geschaffen.

Auch die zuletzt veröffentlichten japanischen Konjunkturdaten dokumentierten „Lichtblicke“. Zuletzt wurden u.a. frische Daten zum japanischen BIP sowie zur Industrieproduktion veröffentlicht. Insbesondere die BIP-Daten zum vierten Quartal überraschten positiv. Aber auch die aktuellen Daten zur Industrieproduktion kamen besser herein, als erwartet. In die gleiche Kerbe schlugen die wichtigen Daten zu den Maschinenbestellungen. Dass jedoch noch nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigten die ambivalent ausgefallenen Daten zum Import und Export. Positive Signale gab es hingegen vom Devisenmarkt, wo die Dominanz des Yen zuletzt ein wenig bröckelte.

Kurzum. Der Nikkei 225 hat gegenwärtig das Momentum auf seiner Seite und liefert eine bärenstarke Vorstellung ab. Mit dem Ausbruch über die psychologische eminent wichtige Marke von 30.000 Punkten hat er einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Index trifft nun auf „alte“ Widerstände, die ihre Relevanz aus der Kursentwicklung von Ende der 80er und Beginn der 90er Jahre beziehen. Wie aussagekräftig bzw. belastbar sie sind, muss abgewartet werden. Um das Aufwärtsmomentum aus charttechnischer Sicht nicht zu gefährden, sollte es für den Nikkei 225 nun nicht mehr unter den 27.500 Punkten gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wird eine Neubewertung der Lage erforderlich. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch der Höchststand (Verlauf) des Nikkei 225 datiert von Ende Dezember 1989 und wurde damals im Bereich von etwa 38.950 Punkten markiert…