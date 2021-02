---------------------------------------------------------------------------

Kelowna, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 18. Februar 2021) - Enduro Metals Corporation (TSXV: ENDR) (OTC: SIOCF) (FSE: SOG) ("Enduro Metals" oder das "Unternehmen") berichtet, dass ein kürzlich fertiggestelltes 3D-Modell (Induzierte Polarisation - "IP") des Chachi Corridor der Newmont Lake-Liegenschaft des Unternehmens eine direkte Korrelation mit hochwertigen Kupfer-Silber-Oberflächenproben aus dem Jahr 2019 hergestellt hat. Das Model weist darauf hin, dass sich eine hochaufgeladene 850 x 600 Meter große Anomalie unmittelbar unter den Kupfer-Silber-Vorkommen befindet. Dies ist ein erster Beweis dafür, dass die Mineralisierung bis in erhebliche Tiefen fortlaufen könnte. Der Chachi Corridor ist eines von vier Hauptzielgebieten auf der Newmont Lake Liegenschaft, die 638 Quadratkilometer umfasst und im Herzen von British Columbia's ergiebigen Golden Triangle liegt. Zu den weiteren Gebieten die derzeit untersucht werden, gehört McLymont, wo das Unternehmen weitere Bohrergebnisse aus der 2020 Saison erwartet.



'Die Anomalie beginnt an der Oberfläche, und wir kennen die Grenzen nicht", sagte Cole Evans, CEO von Enduro. "Es gibt eine klare Korrelation zwischen Geochemie und Geophysik, was wir uns von dieser Untersuchung erhofft hatten. Dies sind aufregende Neuigkeiten für Aktionäre, und wir haben nun die Voraussetzungen für einige interessante Bohrungen im Jahr 2021 geschaffen. "

Abbildung 1: Querschnitt der Zeile 132 + 00, die direkt über ein 120 m langes Oberflächenvorkommen mit einer hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierung führt. Die Aufladbarkeit scheint direkt mit der Mineralisierung an der Oberfläche zu korrelieren.



Die Chachi Central Zone oder "CCZ" ist das erste Ziel mit hoher Priorität, das in dem als Chachi Corridor bezeichneten 9 x 4 km großen Gebiet umrissen worden ist (siehe Abbildungen). Die Ergebnisse der ersten Kampagne deuten darauf hin, dass das Gebiet im Hinblick auf Alkalische Kupfer-Gold Porphyr und / oder Eisenoxid Kupfer-Gold ("IOCG") Vorkommen vielversprechend ist.