3D-IP Untersuchung Identifiziert Erstes Bohrziel im Chachi Corridor von Enduro's Newmont Lake Projekt in British Columbia's Golden Triangle

'Die Anomalie beginnt an der Oberfläche, und wir kennen die Grenzen nicht", sagte Cole Evans, CEO von Enduro. "Es gibt eine klare Korrelation zwischen Geochemie und Geophysik, was wir uns von dieser Untersuchung erhofft hatten. Dies sind aufregende Neuigkeiten für Aktionäre, und wir haben nun die Voraussetzungen für einige interessante Bohrungen im Jahr 2021 geschaffen. "





Abbildung 1: Querschnitt der Zeile 132 + 00, die direkt über ein 120 m langes Oberflächenvorkommen mit einer hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierung führt. Die Aufladbarkeit scheint direkt mit der Mineralisierung an der Oberfläche zu korrelieren.

To view an enhanced version of Abbildung 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6406/74817_a1dee387c449193f_002f ...

Die Chachi Central Zone oder "CCZ" ist das erste Ziel mit hoher Priorität, das in dem als Chachi Corridor bezeichneten 9 x 4 km großen Gebiet umrissen worden ist (siehe Abbildungen). Die Ergebnisse der ersten Kampagne deuten darauf hin, dass das Gebiet im Hinblick auf Alkalische Kupfer-Gold Porphyr und / oder Eisenoxid Kupfer-Gold ("IOCG") Vorkommen vielversprechend ist.