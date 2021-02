Reckitt Benckiser standardisiert auf die kommerziellen Cloud-Anwendungen von Veeva und treibt damit die digitale Exzellenz weltweit voran

„Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats können wir unsere Beziehungen zu Ärzten und medizinischem Fachpersonal stärken, indem wir die beste Kundenerfahrung über alle digitalen Kanäle hinweg bieten“, sagt Nick Cheesman, Senior Vice President für die Bereiche IT, Gesundheit, Ernährung, eRB und den Großraum China bei RB. „Wir haben jetzt die kommerziellen und technologischen Grundlagen geschaffen, um digitale Interaktionen mit Gesundheits- und medizinischem Fachpersonal zu ermöglichen. Im Zuge der Pandemie hat sich dies noch beschleunigt.“

RB ersetzte mehrere Systeme durch Veeva CRM, um auf eine einzige Anwendung für digitale Inhalte, Interaktionen und Umsetzung zu standardisieren. Durch die vollständige Transparenz der Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (HCPs) erhalten die Außendienstteams Einblicke in Echtzeit, um intelligentere, maßgeschneiderte Interaktionen über digitale Kanäle zu ermöglichen.

Vault PromoMats vereint digitales Asset-Management mit medizinischer, rechtlicher und behördlicher Kontrolle, um die globale Wiederverwendung von Inhalten zu verbessern und die Compliance von der Erstellung bis zur Distribution in mehreren Kanälen zu gewährleisten. Die nahtlose Integration mit Veeva CRM ermöglicht es RB, schnell regelkonforme, genehmigte Inhalte zu liefern, damit die Mitarbeiter relevante und zeitgerechte Interaktionen mit HCPs durchführen können.

„RB ist führend im Bereich der digitalen Kommunikation mit dem Ziel, die Kunden dort zu erreichen, wo sie sind, mit den Informationen und Produkten, die sie benötigen“, sagt Rohan Poole, Direktor für kommerzielle Strategie bei Veeva. „Das fortschrittliche digitale Interaktionsmodell von RB ermöglicht es ihnen, eine höhere Effektivität im Außendienst und eine personalisierte Erfahrung für medizinische Fachkräfte über digitale Kanäle zu erreichen.“

