Mladá Boleslav/Pune (ots) - > SKODA überführt das markante Design der

Konzeptstudie VISION IN in die Serienversion des Mittelklasse-SUV



> Mit dem SKODA KUSHAQ beginnt die Produktoffensive im Rahmen des Projekts INDIA

2.0



> Offizielle Vorstellung des neuen KUSHAQ am 18. März 2021







Das Design des Mittelklasse-SUV für den indischen Markt ist geprägt von der

markanten Optik der Konzeptstudie SKODA VISION IN. Technisch basiert der KUSHAQ

auf der von SKODA AUTO speziell für Indien angepassten MQB-A0-IN-Version des

Modularen Querbaukastens aus dem

2.0-Produktoffensive ist er das erste von vier Modellen der Marken SKODA und

Volkswagen, die lokal in Indien gefertigt werden. Die Weltpremiere des SKODA

KUSHAQ wird am 18. März 2021 stattfinden.



Auf der ersten Designskizze ist die kraftvoll gezeichnete Front des neuen SKODA

KUSHAQ zu erkennen, dessen Name auf die alte indische Sprache Sanskrit

zurückgeht. Dort steht das Wort ,Kushak' für König oder Herrscher. Auffällig

sind die scharf geschnittenen, zweiteilig ausgeführten Frontscheinwerfer, die

bis an den breiten SKODA Grill heranreichen. Der massive Frontstoßfänger mit

Unterfahrschutz unterstreicht den athletischen Auftritt des SUV.



Die zweite Skizze zeigt das Heck des neuen SKODA KUSHAQ. Es ist klar

strukturiert und wird von einem langgezogenen Dachspoiler sowie einem robusten

Heckdiffusor im Stoßfänger eingerahmt. Die Heckleuchten des kompakten SUV prägen

markentypisch kristalline Strukturen sowie der SKODA Schriftzug in

Einzelbuchstaben auf der Heckklappe.



Technisch basieren der SKODA KUSHAQ sowie die weiteren kommenden Volumenmodelle

auf der lokal entwickelten und produzierten Plattform MQB-A0-IN. Diese ist

bereits für die neuen, strengeren Sicherheits- und Emissionsvorgaben in Indien

ausgelegt. Für die neuen Fahrzeuge ist eine Tiefenlokalisierung von 95 Prozent

geplant, die technische Entwicklung erfolgt im Technologiezentrum von SKODA AUTO

in Pune.



