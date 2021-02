Toronto 18.02.2021 - Der kanadische Cannabisproduzent Tilray hat kurz vor der Fusion mit Aphria seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Das Unternehmen schaffte einen leichten Gewinn auf bereinigter EBITDA-Basis.



Tilray hat im vierten Quartal 2020 einen Nettoumsatz von 50,7 Mio. CAD erwirtschaftet, ein Jahr zuvor waren es noch 42,5 Mio. CAD.





Das Unternehmen teilte weiterhin mit, dass man auf bereinigter EBITDA-Basis einen Gewinn von 2,2 Mio. CAD erwirtschaftet habe.Der Umsatz mit recreational Cannabis belief sich im vierten Quartal 2020 auf 25,362 Mio. CAD und wurde damit um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. In Kanada wurden mit medizinischem Cannabis 4,204 Mio. CAD umgesetzt, 26 Prozent mehr als vor einem Jahr. Außerhalb Kanadas stiegen die Umsätze mit medizinischem Cannabis um 191 Prozent auf 11,666 Mio. CAD.Während mit Cannabis somit insgesamt 41,232 Mio. CAD umgesetzt wurden, belief sich der Umsatz mit Hanf auf 15,328 Mio. CAD und sank damit um 18 Prozent.Tilray meldete für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatz mit recreational Cannabis von 83,828 Mio. CAD, ein Plus von 50 Prozent. Der Umsatz mit medizinischem Cannabis stieg in Kanada um 23 Prozent auf 15,489 Mio. CAD, außerhalb Kanadas wuchs der Umsatz um 153 Prozent auf 33,886 Mio. CAD.Mit Cannabis wurden somit insgesamt 133,605 Mio. CAD umgesetzt, die Umsätze mit Hanf stiegen um 28 Prozent auf 76,877 Mio. CAD. Womit der Gesamtumsatz um 26 Prozent auf 210,482 Mio. CAD kletterte, hierin sind 19,143 Mio. CAD enthalten.Vor wenigen Wochen hat Tilray eine Fusion mit dem kanadischen Wettbewerber Aphria angekündigt und damit einen großen Schritt zur Konsolidierung im Sektor gemacht. Im zweiten Quartal soll der Unternehmenszusammenschluss, an dessen Ende Tilray als Unternehmen stehen wird, abgeschlossen werden.Die Papiere von Tilray klettern nachbörslich an der NASDAQ um 8,2 Prozent auf 34,10 USD.Nach dem Regierungswechsel in den USA zeichnet sich eine neue Ära des globalen Umgangs mit Cannabis ab. Mit dem Regierungswechsel dürfte es mit der Legalisierung schneller gehen als bislang erwartet. In der Folge würde sich auch weltweit die Rhetorik gegenüber Cannabis ändern.Die AMP Alternative Medical Products Inc. 