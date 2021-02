Polygiene und der innovative Augenpflegespezialist Body Doctor erweitern das Angebot an wohltuenden Augenkompressen und Gesichtsmasken

Die Technologie Polygiene Biostatic ist in alle Augenkompressen der Marke Eye Doctor Sterileyes integriert - eine herausragende Eigenschaft, die zu einer Kernkomponente des gesamten Produkt- und Leistungsangebots des Unternehmens geworden ist. Mit einem Exklusivvertrag und ausgesprochen starken Verkaufszahlen im Jahr 2020 (Auftragswert von etwa 1 Million SEK) rechnet Polygiene mit noch höheren Zahlen im Jahr 2021.

STOCKHOLM, 18. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Body Doctor, Spezialist für Augenpflege und Lidhygiene, hat den Markt für Augenkompressen revolutioniert und setzt dank der Partnerschaft mit Polygiene in der Branche mit einem antibakteriellen Stoff weiter neue Maßstäbe. Darüber hinaus bietet Body Doctor seine AB+-Gesichtsmasken ab der Markteinführung im Dezember mit der antimikrobiellen Technologie Polygiene ViralOff an.

"Wir haben uns für Polygiene entschieden, weil uns das umfassende Know-how aus den bereitgestellten Daten und der Experten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, überzeugt hat. Wir hatten vollstes Vertrauen in Polygiene, und das Team von Polygiene stand uns zur Seite, um dafür zu sorgen, dass die bereitgestellte antibakterielle Lösung die zusätzlich erforderlichen strengen Tests bestehen würde. Wir mussten sicherstellen, dass bei der Anwendung unserer beschichteten Kompressen am Auge keine schädliche Wirkung eintreten würde, aber zugleich die Sicherheit eines wirksamen antibakteriellen Mittels am Produkt bieten. Die Testphase dauerte 3 Monate lang, und wir haben sie erfolgreich bestanden", berichtet Sue Grant, Gründerin von Body Doctor.

"Es ist fantastisch, dass Polygiene in neuen Branchen wie dieser, wo streng getestet wird und die Anforderungen hoch sind, einen Mehrwert bieten kann - ein gutes Beispiel ist die Zulassung für Medical Class I, die den antibakteriellen Kompressen gewährt wurde. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit Body Doctor und möchten bei der erfolgreichen Entwicklung einzigartiger Produkte des Unternehmens wie der Augenkompressen auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen", so Ulrika Björk, CEO Polygiene.