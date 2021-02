Der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) geht es nicht eigentlich nicht schlecht, aber die hohe Schuldenlast drückt – zumindest bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses des Amerika-Geschäfts für 3,2 Mrd. USD in diesem Sommer. Und 2020 ist tiefrot wegen einer Abschreibung von 2 Mrd EUR.

Und genau die ist jetzt noch mehr im Fokus: DENN gestern ein DONNERSCHLAG, der böse Erinnerungen an Wirecard und Steinhoff aufkommen lässt. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch wenn es bei K+S “nur” um verspätete Buchungen von Abschreibungen geht, ist doch das Vertrauen der Anleger in die “Korrektheit” der Bilanzen unabdingbar, um eine Aktie/Unternehmensbeteiligung zu erwerben. Deshalb mit bitterem Beigeschmack die Anordnung der BaFin an die DPR zur Prüfung der K+S-Bilanzen – wobei auch hier natürlich die Unschuldsvermutung gelten sollte. Insbesondere wenn es auch um subjektive Bewertungskriterien über den Eintritt einer “dauerhaften” Wertminderung und deren Höhe sich zu handeln scheint.

Aus der Anordnung der BaFin: “Konkrete Anhaltspunkte liegen vor, weil die im Konzernabschluss zum 31.12.2019 und im verkürzten Abschluss zum 30.06.2020 ausgewiesenen Vermögenswerte, insbesondere das Anlagevermögen, zu hoch bemessen sein könnten.

Unter anderem gemäß IAS 36 sind Vermögenswerte auf Wertminderung zu überprüfen, wenn Tatsachen und Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines solchen Vermögenswerts seinen erzielbaren Betrag übersteigt. Wenn Tatsachen und Umstände Anhaltspunkte dafür geben, dass dies der Fall ist, hat ein Unternehmen einen etwaigen Wertminderungsaufwand gemäß IAS 36 zu bewerten, darzustellen und zu erläutern.