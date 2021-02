Auch im Jahr 2021 noch viele Unwägbarkeiten

“Die Ergebnisse für 2020 zeigen die Widerstandsfähigkeit von Airbus in der schwierigsten Krise, die die Luft- und Raumfahrtindustrie je erlebt hat. Ich möchte unseren Teams für ihre großartigen Leistungen im Jahr 2020 danken und die starke Unterstützung durch unsere Geschäftsbereiche Helicopters und Defence and Space würdigen. Ich möchte auch unseren Kunden, Zulieferern und Partnern für ihre Loyalität zu Airbus danken”, sagte Guillaume Faury, Chief Executive Officer von Airbus. “Für unsere Branche bleiben auch im Jahr 2021 noch viele Unwägbarkeiten, da die Pandemie weiterhin Auswirkungen auf Leben, Wirtschaft und Gesellschaft hat. Wir haben einen Leitfaden herausgegeben, um in einem volatilen Umfeld eine gewisse Transparenz zu schaffen. Längerfristig ist es unser Ziel, die Entwicklung einer nachhaltigen globalen Luft- und Raumfahrtindustrie anzuführen.”

Die Nettobestellungen für Verkehrsflugzeuge beliefen sich auf 268 (2019: 768 Flugzeuge), der Auftragsbestand umfasste 7.184 Verkehrsflugzeuge zum 31. Dezember 2020. Airbus Helicopters verbuchte 268 Nettobestellungen (2019: 310 Einheiten), darunter 31 NH90 für die deutsche Bundeswehr im vierten Quartal und 11 H160. Der wertmäßige Auftragseingang von Airbus Defence and Space stieg im Jahresvergleich um 39 % auf € 11,9 Mrd., was einem Book-to-Bill-Wert von über eins entspricht und vor allem auf Großaufträge im Bereich Military Aircraft zurückzuführen ist. Dazu gehörte ein im November unterzeichneter Vertrag über die Lieferung von 38 neuen Eurofightern für die deutsche Luftwaffe.

Der wertmäßige konsolidierte Auftragseingang sank auf 33,3 Mrd. € (2019: 81,2 Mrd. €), wobei der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 einen Wert von 373 Mrd. € hatte (Jahresende 2019: 471 Mrd. €). Der Rückgang des Werts des Auftragsbestands für Verkehrsflugzeuge spiegelt die höhere Anzahl von Auslieferungen im Vergleich zum Auftragseingang, die Abschwächung des US-Dollars und eine Bewertung der Werthaltigkeit des Auftragsbestands wider.