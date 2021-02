Neue 8,00%-Anleihe der Agri Resources Group S.A. (A28708) erhält Nachhaltigkeits-Bestätigung

Neue Hintergründe und Details zur Agri Resources-Anleihe 2021/26 – das auf den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten spezialisierte Unternehmen begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, die jährlich mit einem Kupon von 8,00 % p.a. verzinst wird. Die neue Anleihe wird als Sustainability Bond (Anleihe mit Nachhaltigkeitscharakter) gemäß der Definition der International Capital Markets Association (ICMA) eingestuft. Die Anleihemittel werden demnach für „grüne“ und soziale Projekte verwendet.

Sustainability Bond

Was bedeutet Sustainability Bond in diesem Fall? Die Vigeo Eiris, eine Tochtergesellschaft von Moody’s und Weltmarktführer für ESG-Bewertungen bestätigt, dass das Sustainability-Bond-Rahmenwerk der Agri Resources Group im Einklang mit den vier Kernprinzipien der ICMA Green and Social Bond Principles steht.



Die Erlöse aus der Anleihe werden zur Finanzierung und Refinanzierung einer Kombination von vorselektierten und geprüften grünen und sozialen Projekten verwendet. Konkret liegt der Fokus der Agri Resources Group auf dem weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin. Diese Aktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf drei Kategorien: Weiterentwicklung der aktuellen nachhaltigen Landwirtschaft, neue Projekte für ein ökologisch nachhaltiges Management lebender natürlicher Ressourcen und der Landnutzung sowie neue Projekte für sozioökonomischen Fortschritt und Empowerment.

Fokussierung auf 4 SDGs

Die Agri Resources Group verfolgt insbesondere, aber nicht nur die folgenden SDGs (Sustainable Development Goals der UN): 1 Keine Armut, 2 Kein Hunger, 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und 15 Leben an Land. Dazu arbeitet Agri Resources mit Partnern – u.a. mit lokalen, gemeindebasierten Organisationen, Allianzen aus dem Privatsektor, externen Zertifizierungsstellen und Entwicklungsfinanzierern zusammen, um diese Ziele zu erreichen.



„Die nachhaltige Entwicklung unserer Aktivitäten hat stark zu unserem Wachstum beigetragen. Aus unserer Sicht ermöglicht uns die Verwendung der Erlöse aus unserem Sustainability Bond, unsere Umwelt- und Sozialwirkung weiter zu verstärken, und stellt zudem einen echten Mehrwert dar – sowohl für unsere bestehenden als auch für potentiell neue Investoren. Auch unsere bestehenden Anleihegläubiger investieren bei einem Umtausch oder einer erweiterten Beteiligung in ein Unternehmen, das sich bereits in einer völlig neuen Wachstumsphase befindet“, sagt Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group.