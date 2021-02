UNIQA hat das COVID-Jahr 2020 über den im April 2020 kommunizierten Erwartungen abgeschlossen. Aufgrund des Erwerbs der

AXA-Gesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakei sowie den Einmalbelastungen aus dem Strategieprogramm "UNIQA 3.0 - Seeding the Future" (2021 bis 2025) sind die Zahlen des abgelaufenen Jahres mit jenen der Vorperioden allerdings nur bedingt vergleichbar:

Mit 5.565 Millionen Euro an verrechneten Prämien liegt das für 2020 ausgewiesene Wachstum bei erfreulichen +3,6 Prozent. Abzüglich des erstmaligen Prämienbeitrags der AXA-Gesellschaften (+212 Millionen Euro), die im vierten Quartal erstkonsolidiert wurden, hat UNIQA einen Prämienrückgang von -0,4 Prozent zu verzeichnen, wobei das Österreich-Geschäft um +1 Prozent wuchs und die internationalen UNIQA-Märkte (ohne AXA) - vor allem aufgrund von Währungseffekten - um -4,3 Prozent zurückgingen.



Das vorläufige Ergebnis vor Steuern (EGT) 2020 beträgt 57 Millionen Euro, worin einmalige Belastungen in der Höhe von 243 Millionen Euro enthalten sind (EGT 2019: 295,7 Millionen Euro vor Berichtigung der Wertansätze für Firmenwerte in Rumänien und Bulgarien in Höhe von 54,6 Millionen Euro): 137 Millionen Euro an Restrukturierungsrückstellungen und Aufwendungen für die Integration der AXA-Gesellschaften, sowie 106 Millionen Euro für die Abschreibung von Firmenwerten in CEE (Rumänien, Bulgarien, Serbien und Albanien).

Das vorläufige Ergebnis fiel besser aus als erwartet, weil sich trotz COVID-19 bedingtem Schadenaufwand für Versicherungsleistungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro und Lockdown-bedingten Einschränkungen im Vertrieb die Schadens- und Leistungszahlen insgesamt positiv entwickelten. Trotz der erwähnten Sonderbelastungen stieg die Combined Ratio um nur 1,3 Prozentpunkte auf 97,8 Prozent. Mit einer erwarteten Solvenzquote von rund 170 Prozent liegt UNIQA im Rahmen des definierten Wertekorridors.