WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 4. Quartal 2020



0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



-1,6 % zum Vorjahresquartal





Im 4. Quartal 2020 waren rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort inDeutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des StatistischenBundesamtes (Destatis) stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum 3. Quartal2020 saisonbereinigt leicht um 21 000 Personen (0,0 %). Sie liegt aber weiterhindeutlich unter dem Vorkrisenniveau: Im Vergleich zum 4. Quartal 2019, demQuartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland,ging die Zahl der Erwerbstätigen im 4. Quartal 2020 saisonbereinigt um 1,6 %oder 744 000 Personen zurück.Ohne Saisonbereinigung stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem 3.Quartal 2020 um 145 000 oder 0,3 %. Ein Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen im4. Quartal eines Jahres gegenüber dem Vorquartal ist üblich. Im Zuge derCorona-Pandemie fällt der Zuwachs in diesem Jahr jedoch deutlich schwächer ausals im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in einem 4. Quartal (+225 000Personen; +0,5 %).Rückgang der Erwerbstätigkeit um 1,6 % gegenüber dem VorjahresquartalVerglichen mit dem 4. Quartal 2019 sank die Zahl der Erwerbstätigen um 1,6 %(747 000 Personen). Im 2. und im 3. Quartal 2020 hatte dieVorjahresveränderungsrate bei -1,4 % beziehungsweise ebenfalls bei -1,6 %gegenüber dem Vorjahresquartal gelegen. Im 1. Quartal 2020 waren dieBeschäftigtenzahlen dagegen noch gestiegen (+0,3% gegenüber dem 1. Quartal2019).Es ist zu beachten, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auchzu einer erhöhten Unsicherheit bei der Schätzung der Erwerbstätigenzahlenführen. Die massiv gestiegene Kurzarbeit wirkt sich dabei allerdings nicht aufdie Erwerbstätigenzahlen aus, da Kurzarbeitende unabhängig vom Ausmaß derKurzarbeit nach den Konzepten der Erwerbstätigenrechnung zu den Erwerbstätigenzählen und nicht als Erwerbslose.Dienstleistungsbereiche erneut mit stärkstem RückgangIm 4. Quartal 2020 trugen überwiegend die Dienstleistungsbereiche zum Rückgangder Gesamterwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal bei (-496 000Personen; -1,5 %). Die größten absoluten Beschäftigungsverluste verzeichnetendabei der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit -341 000 Personen (-3,3 %)sowie die Unternehmensdienstleister, zu denen auch die Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften gehört (-191 000 Personen; -3,1 %). Auch bei denSonstigen Dienstleistungen (u. a. Verbände und Interessensvertretungen) ging dieZahl der Erwerbstätigen nach Zuwächsen bis zum Jahresende 2019 stark zurück (-90