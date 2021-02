CGM unterzeichnet neuen Vertrag zur Nutzung von FairCom DB

Zu den Gründen, die Imagine Editions überzeugt haben auf FairCom DB zu setzen, zählen für die Entwickler von HelloDoc die zahlreichen Optionen zum Finetuning der in die Anwendung eingebetteten Datenbank, um eine optimale Performance zu erreichen. Zusätzlich zu den Vorteilen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und umfangreichen Kontrollmechanismen für die Entwickler ist zur Steuerung von FairCom DB kein Datenbank-Administrator erforderlich; Ein großes Plus für die HelloDoc Kunden dank geringer Betriebskosten bzw. niedrigen Total Cost of Ownership. HelloDoc wird von mehr als 20.000 Allgemeinmedizinern und Spezialisten, die in Privatpraxen, Kliniken und multidisziplinären Gesundheitszentren arbeiten, verwendet. Die eHealth-Lösung profitiert auch von der anhaltenden COVID-19-Pandemie durch wachsende Userzahlen.

„Wir befinden uns in einer komplexen und systemkritischen Branche. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die alle Anforderungen des Gesundheitswesens auf effiziente, sichere und optimale Weise erfüllen. Dies ist von organisatorischen, medizinischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, vertraglichen und regulatorischen Fragen abhängig", sagt Harry Malka, Direktor Général von HelloDoc. „Um dies zu erreichen, müssen wir uns auf eine robuste, ausgereifte und schnelle Datenbank-Engine verlassen. Für uns war dafür FairCom DB der klare Weg."

HelloDoc Benutzer werden insbesondere die Leistungsfähigkeit von FairCom DB SQL zu schätzen wissen. "Diese neueste Version von HelloDoc ist ein wichtiger Schritt in der Evolution des medizinischen Softwarepakets. Die Leistungsfähigkeit von SQL, die HelloDoc dank FairCom DB nun zugrunde liegt, bedingt, dass die Daten im System jetzt schnell in die Informationen umgewandelt werden können, die unsere Benutzer benötigen. Weniger Zeit für das Suchen und Warten auf Informationen führt zu Effizienzgewinnen und letztendlich zu Einsparungen für unsere Kunden, ganz zu schweigen von gesünderen und glücklicheren Patienten", so Malka.