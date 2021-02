Apiiro veröffentlicht die branchenweit erste Lösung, die den gegen SolarWinds eingesetzten Angriff erkennt und verhindert

TEL AVIV, Israel und NEW YORK, 18. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Apiiro, die branchenweit erste Code Risk Platform, gab heute die Veröffentlichung von zwei bahnbrechenden, zum Patent angemeldeten Angeboten bekannt, die es Unternehmen ermöglichen, Angriffe der Art, wie sie gegen SolarWinds eingesetzt wurden, zu erkennen und zu blockieren. Eine davon ist die Fähigkeit, sich gegen Code-Injektion zur Build-Zeit zu schützen, was ein Schlüsselelement des SolarWinds-Bruchs war. Die andere ist die Fähigkeit, abnormales Verhalten in Entwickleridentitäten zu erkennen, um kompromittierte Accounts und Insider-Bedrohungen zu identifizieren.

Nach einer 35-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von Greylock und Kleiner Perkins festigen diese transformativen Technologien die Position von Apiiro als führendes Unternehmen bei der Reduzierung von Risiken, vom Design über den Code bis zur Cloud. Unabhängig davon, ob Kunden über ausgereifte Anwendungs- und Cloud-Sicherheitsprogramme verfügen oder nicht, hilft Apiiro, alle Risiken an einem Ort zu verwalten.