"AlixPartners Automotive-Electrification-Index Q4/2020 und Gesamtüberblick 2020": Der E-Riese erwacht - deutsche OEMs beim Verkauf von Elektrofahrzeugen auf der Überholspur (FOTO) München (ots) -



- Europa überholt China in absoluten Zahlen beim Verkauf von E-Autos um 0,1 Mio. - VW verkauft in Q4/2020 weltweit erstmals mehr Elektroautos als Tesla und verdoppelt seinen Anteil an der elektrischen Reichweite auf 12% - Weltweit Verdopplung der verkauften E-Autos innerhalb eines Jahres auf knapp 1,4 Mio. in Q4/2020

- Anstieg um 104% bei der elektrischen Reichweite auf über 386 Mio. Kilometer; in Europa wächst die elektrische Reichweite sogar um 180% - Marktanteil von E-Autos steigt weltweit stark von 2,7% (Q4/2019) auf 5,8% (Q4/2020)

- Durchschnittsreichweite von E-Autos sinkt leicht von 296 (Q4/2019) auf 284 Kilometer (Q4/2020), da deutlich mehr Plug-in-Hybride verkauft wurden