JPMORGAN belässt MTU Aero Engines AG auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 171

Kursziel alt: 171

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Die Zahlen des Triebwerksbauers seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Umsatz und Free Cashflow (FCF) hätten unter den Erwartungen gelegen. Mit Blick auf die Ziele für 2021 liege die Konzernprognose für das operative Ergebnis (Ebita) im Mittel deutlich unter dem Konsens und noch viel deutlicher verfehle das FCF-Ziel die Schätzung./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.