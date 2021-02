(Bitte Rekordhoch im dritten Absatz prüfen)



EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatgutkonzern KWS Saat hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 unter der Abwertung einiger Währungen vor allem in Südamerika gelitten. Der Umsatz sei daher im Jahresvergleich zwischen Juli und Ende Dezember um 1,1 Prozent auf 326 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Einbeck mit. KWS bleibe jedoch optimistisch und bestätige daher die Jahresprognose, hieß es von Finanzchefin Eva Kienle.

Der Vorstand erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 1,3 Milliarden Euro. Im Segment Gemüse schraubte KWS seine Erwartungen an den Umsatz hingegen nach Belastungen durch die Pandemie auf eine Bandbreite von 60 bis 65 Millionen Euro herunter. Zuvor war das Unternehmen auch hier von Erlösen auf Vorjahresniveau von rund 84 Millionen Euro ausgegangen.