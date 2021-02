--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortWien - OMV AktiengesellschaftFirmenbuch-Nr.: 93363zISIN: AT0000743059ACHTUNG:Dieser Bericht ist aus rechtlichen Gründen notwendig, um Aktien aus denlangfristigen, leistungsabhängigen Incentive- und Vergütungsprogrammen anMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Geschäftsführung im OMV Konzernübertragen zu können. Bei den im Dokument angeführten Aktien-Anzahlen handelt essich um Maximum-Angaben. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an Aktien hängtvon der Erreichung verschiedener Kriterien und insbesondere auch noch von einemBeschluss des Aufsichtsrats der OMV Aktiengesellschaft ab und kann wesentlichgeringer ausfallen.Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 AktiengesetzMit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft("OMV" oder "Gesellschaft") vom 18. Mai 2016 wurde der Vorstand der Gesellschaftermächtigt, für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung desAufsichtsrats eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits beiBeschlussfassung im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien zurAusgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenenUnternehmens, einschließlich zur Bedienung von Aktienübertragungsprogrammen,insbesondere von Long-Term-Incentive Plänen einschließlich Matching Share Plänenoder sonstigen Beteiligungsprogrammen, unter Ausschluss der allgemeinenKaufmöglichkeit der Aktionäre zu veräußern oder zu verwenden(Bezugsrechtsausschluss). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch inmehreren Tranchen durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a Z7 Unternehmensgesetzbuch) oder für die Rechnung der Gesellschaft durch Dritteausgeübt werden.Der Vorstand und der Aufsichtsrat der OMV beabsichtigen, von dieser ErmächtigungGebrauch zu machen und zu beschließen, maximal 96.790 Stück (fürVorstandsmitglieder) sowie maximal 58.487 Stück (für sonstige Führungskräfte) aneigenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des von der Hauptversammlung der OMVam 22. Mai 2018 genehmigten Long Term Incentive Plans 2018 (LTIP 2018) und desvon der Hauptversammlung der OMV am 29. September 2020 genehmigten Aktienteilsdes Jahresbonus 2020 ("Equity Deferral") an Mitglieder des Vorstands undFührungskräfte zuzuteilen. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an eigenenAktien hängt von der tatsächlichen Zielerreichung aus den angeführten Programmensowie von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMV ab und wird separatveröffentlicht. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der OMV, vertreten durch denVergütungsausschuss, erstatten daher folgendenB E R I C H T :1. Long Term Incentive Plan 2018Zweck und Ziele des PlansBeim Long Term Incentive Plan (LTIP) 2018 handelt es sich um einleistungsbasiertes und langfristiges Vergütungsinstrument für dieVorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns, das diemittel- und langfristige Wertschöpfung in der OMV fördern und die Interessen derGeschäftsleitung und der Aktionäre verbinden soll, indem der Geschäftsleitungdie Möglichkeit eingeräumt wird, leistungsabhängig (gemessen anSchlüsselkennzahlen, die an die mittelfristige Strategie und den ShareholderReturn geknüpft sind) Aktien an der Gesellschaft zu erhalten. Der Plan zieltweiters darauf ab, das Eingehen unangemessener Risiken zu verhindern.TeilnahmeberechtigungVorstandsmitglieder sind zur Teilnahme verpflichtet. Ausgewählte Führungskräftedes OMV Konzerns können am LTIP 2018 teilnehmen. Die Auswahl der Führungskräfte,die am LTIP 2018 teilnehmen können, wurde vom Vorstand der OMV getroffen.Potentielle Aktienzuteilungen basieren auf den Leistungen der jeweiligenFührungskraft im jeweiligen Jahr und können auch gar nicht oder bloß anteiliggewährt werden.AktienbesitzrichtlinienFür die Teilnahme am LTIP 2018 besteht kein Erfordernis eines Vorab-Investmentsin OMV Aktien, jedoch sind die Mitglieder des Vorstands und Führungskräfteverpflichtet, ein angemessenes Ausmaß an Aktien an der Gesellschaft aufzubauenund bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen zu halten. DasAktienbesitzerfordernis für die Vorstandsmitglieder ist als Prozentsatz desjährlichen Bruttogrundgehalts (14-mal (i) das Jänner-Bruttogrundgehalt oder (ii)das Bruttogrundgehalt des ersten Dienstmonats als Vorstandsmitglied, wenn dieBestellung während des Jahres erfolgte) festgelegt:* Vorstandsvorsitzender: 200%* Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 175%* Andere Vorstandsmitglieder: 150%Das Aktienbesitzerfordernis für die Führungskräfte ist als 75% ihres jeweiligenZiel-Long-Term Incentives (LTI), welches innerhalb einer bestimmten Bandbreitefestgelegt wird, definiert.Vorstandsmitglieder müssen den erforderlichen Aktienbesitz innerhalb von 5Jahren nach ihrer jeweiligen Erstbestellung erreichen.Grundlage für die Berechnung der jeweils erforderlichen Anzahl an Aktien ist derdurchschnittliche Aktienkurs während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2018bis 31. März 2018 (= durchschnittlicher Schlusskurs an der Wiener Börse). Dieberechnete Anzahl an Aktien wird aufgerundet. Nach Erreichung des oben genanntenProzentsatzes haben Änderungen des Aktienkurses keinen Einfluss mehr auf dieerforderliche Anzahl an Aktien. Wenn und soweit es zu Gehaltserhöhungen beiVorstandsmitgliedern kommt, ist die erforderliche Aktienanzahl anzupassen.Aktien, die im Rahmen des Aktienteils des Jahresbonus ("Equity Deferral") fürVorstandsmitglieder oder im Rahmen des LTIP 2018 oder eines früheren LTIPsübertragen werden sowie für frühere LTIPs getätigte Investments, werden auf dasAktienbesitzerfordernis angerechnet, sofern diese auf einem OMV Treuhanddepotgehalten werden. Privat gehaltene Aktien können auf das OMV Treuhanddepotübertragen werden, um für das Aktienbesitzerfordernis angerechnet zu werden.Etwaige Dividenden aus den auf den Treuhanddepots gehaltenen Aktien werden inbar ausbezahlt. Führungskräfte trifft keine Haltepflicht, wenn das Halten vonAktien an der Gesellschaft in Ländern, in denen diese Führungskräfte tätig sind,gesetzlich verboten ist.Ausmaß der ZuteilungFür Vorstandsmitglieder wird ein Ziel-LTI in den jeweiligen Vorstandsverträgenfestgelegt. Für Führungskräfte wird der Ziel-LTI innerhalb einer bestimmtenBandbreite vom Vorstand festgelegt. Der Ziel-LTI bei Führungskräften soll jedoch112,5% des Jahresbruttogehalts im Jänner 2018 nicht übersteigen.Sollte das betreffende Mitglied des Vorstands erst im Laufe des Jahres 2018bestellt werden, so ist der Ziel-LTI für das Jahr 2018 anteilig zu bemessen.Dasselbe gilt für ein Ausscheiden während des Jahres 2018.PlanmechanismenDie maximale Aktienanzahl, die am Anspruchstag einer Teilnehmerin bzw. einemTeilnehmer eingeräumt werden kann, wird wie folgt berechnet: Der Ziel-LTI fürdie Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer (wie oben unter "Ausmaß der Zuteilung"dargestellt) wird durch den durchschnittlichen OMV Aktienkurs (= Schlusskurs ander Wiener Börse während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2018 bis 31. März2018) geteilt und wird in eine Anzahl an Aktienäquivalenten umgewandelt. Dieermittelte Zahl an Aktienäquivalente wird abgerundet. Vor dem Anspruchstag sinddie Aktienäquivalente "virtuell", das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmerhalten die Aktien nicht und haben keine Stimm- und Dividendenrechte. Nach demLeistungszeitraum wird die endgültige Anzahl an Aktien je nach Erreichung derLeistungskriterien festgelegt und am Anspruchstag an die Teilnehmerinnen und dieTeilnehmer übertragen.Die endgültige Aktienanzahl wird ermittelt, indem die Anzahl derAktienäquivalente mit der Gesamtzielerreichung multipliziert wird.Tag des Inkrafttretens und LaufzeitPlanbeginn: 1. Jänner 2018Leistungszeitraum: 3 Jahre (1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2020)Anspruchstag: 31. März 2021Leistungskriterien und GewichtungDie Leistungskriterien für Vorstandmitglieder zielen auf nachhaltigeWertschöpfung in den folgenden Leistungsbereichen ab: Total Shareholder Return(50%) und Cashflow Elemente (50%). Für Führungskräfte wurden weitereLeistungskriterien mit anderen Gewichtungen festgelegt: Relative TotalShareholder Return (35%), "Freier Cashflow" (35%), Nachhaltigkeitselement (5%),Operative Ziele (Reservenersatzrate, Upstream Produktion, Erdgas-Verkaufsmengen,Auslastung der Raffinerien, jeweils mit 5%) und diskretionäre Evaluierung derEntwicklung von Veräußerungs- und Akquisitionsprojekten (5%).Im Jahr 2018 wurden die konkreten Leistungskriterien für den Leistungszeitraum(1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2020) festgelegt und den Teilnehmerinnen undTeilnehmern mitgeteilt. Festgelegte Leistungskriterien dürfen nicht mehrgeändert werden. Um jedoch die Anreizwirkung, die das Programm entfalten soll,weiterhin beizubehalten, kann der Aufsichtsrat (für Vorstandsmitglieder) und derVorstand (für Führungskräfte) nach eigenem Ermessen die Werte für Schwelle/Ziel/Maximum anpassen (nicht jedoch die Kriterien als solche), wenn sich dieMarktbedingungen signifikant ändern und/oder beim Eintreten spezieller Umstände.Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes in Bezug auf Gesundheit, Arbeitsschutz,Sicherheit oder Umwelt kann der Aufsichtsrat das Ausmaß der LTI-Auszahlung anVorstandsmitglieder erneut prüfen und diese, abhängig vom Schweregrad desVerstoßes, nach eigenem Ermessen reduzieren und, soweit erforderlich, auch aufnull setzen (HSSE Malus).Aktienübertragung/AuszahlungSoweit das Aktienbesitz-Erfordernis nicht erfüllt ist, erfolgt die Auszahlungautomatisch in Form von Aktien bis dieses Erfordernis erfüllt ist. Andernfallskönnen die Teilnehmer zwischen (i) Zahlung in Aktien und (ii) Barzahlung wählen.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten diese Entscheidung spätestens im 3.Quartal des Jahres, in welchem der Plan begonnen hat, treffen. Wenn eine solcheEntscheidung aufgrund des Vorliegens von Compliance-relevanten Informationennicht getroffen werden konnte, erfolgt die Zahlung automatisch in bar. DieÜbertragung von Aktien oder Barauszahlung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmererfolgt in der Regel netto nach Abzug von Steuern (in ÖsterreichLohnsteuerabzug).Für die Anzahl der zugeteilten Aktien für Vorstandsmitglieder gilt eineObergrenze von 200% der Aktienäquivalente. Im Falle einer Barauszahlung gilt fürVorstandsmitglieder eine zusätzliche Auszahlungsobergrenze von 300% des Ziel-LTI.Wenn die Genehmigung für die Aktienübertragung durch den Aufsichtsrat amAnspruchstag oder früher erteilt wurde, wird die Übertragung der unter dem LTIP2018 zu übertragenden Aktien am nächsten auf den Anspruchstag folgenden Werktagdurchgeführt. Ansonsten findet die Übertragung zu Beginn des auf die Genehmigungfolgenden Monats statt, sofern nicht rechtliche Beschränkungen entgegenstehen.Die Gesellschaft übernimmt nicht das Aktienkursrisiko, welches durch eineVerzögerung oder die Übertragung hervorgerufen wird.Sofern eine Auszahlung in bar erfolgt, errechnet sich der Betrag vomDurchschnittskurs (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der WienerBörse) in dem Zeitraum von 3 Monaten von 1. Jänner 2021 bis 31. März 2021.Sollte irgendeine Auszahlung in bar oder eine Aktienübertragung auf falschenInformationen beruhen, werden die Beträge entsprechend korrigiert undzurückgefordert.Grundsätzliche Regelungen beim vorzeitigen Ausscheiden von Planteilnehmerinnenbzw. Planteilnehmern* Durch eigenes Verschulden ausscheidende Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Nochnicht fällige Aktienansprüche verfallen.* Ohne eigenes Verschulden ausscheidende Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Für dieVorstandsmitglieder bleiben die noch nicht fälligen Aktienansprüche bestehen;für die Führungskräfte werden diese aliquot in bar ausgezahlt.* Eintritt in den Ruhestand: Noch nicht fällige Aktienansprüche bleibenbestehen.* Ableben: Noch nicht fällige Aktienansprüche werden per Sterbedatum desVorstandsmitgliedes bewertet und in bar ausgezahlt. Der Wert wird auf Basisder tatsächlichen Zielerreichung bis zum Sterbedatum und der Budget- bzw. MTP-Zahlen für die verbleibende Zeit berechnet.* Temporäre Abwesenheit (Führungskräfte): Noch nicht fällige Aktienansprüchewerden für den Zeitraum der Abwesenheit (wenn mehr als 3 aufeinanderfolgendeMonate) ausgesetzt, laufen aber für aktive Beschäftigungszeiträume weiter.Kontrollwechsel in der AktionärsstrukturFalls ein Kontrollwechsel bei OMV zu einer vorzeitigen Beendigung der Bestellungeines Vorstandsmitglieds und/oder des Vorstandsvertrags durch das Unternehmenführt, wird die gewährte Zuteilung zur Gänze gemäß der prognostiziertenZielerreichung zu diesem Zeitpunkt sofort in bar zur Auszahlung gebracht.Jegliche anderen vorzeitigen Beendigungen in Folge eines Kontrollwechsels beiOMV führen zur Anwendung der Regeln beim Ausscheiden (siehe oben).2. Aktienteil des Jahresbonus 2020 ("Equity Deferral")Planzweck und -zieleDer Aktienteil des Jahresbonus 2020 ("Equity Deferral") ist als integrierterBestandteil der jährlichen Bonus-Vereinbarung ein langfristiges Incentive- undVergütungsinstrument für die Mitglieder des Vorstands, das die Bindung an dasUnternehmen und Angleichung an Aktionärsinteressen fördert.Der Aktienteil des Jahresbonus sieht eine Übertragung von Aktien vor, die dazuverwendet werden, die Eigeninvestment- und Aktienbesitz-Erfordernisse gemäßbestehenden und künftigen Long Term Incentive Plänen zu erreichen, bis diediesbezüglichen Erfordernisse erfüllt sind (siehe unten Übertragung/Auszahlung).Alle gemäß dem Aktienteil des Jahresbonus 2020 zu gewährenden Aktien werden fürsolche Eigeninvestment- und Aktienbesitz-Erfordernisse angerechnet, auf ein vonder Gesellschaft verwaltetes Treuhandkonto übertragen und unterliegen einerBehaltefrist.Auf der Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 29.September 2020 wird an die Mitglieder des Vorstands eine Aktienzuteilunggewährt, die mindestens ein Drittel ihres Jahresbonus entspricht; die Aktienmüssen für drei Jahre gehalten werden. Ein Maximum von zwei Drittel desJahresbonus wird als Cash Bonus ausbezahlt. Insgesamt kann der Jahresbonusmaximal 180% des im jeweiligen Vorstandsvertrag festgesetzten Zielbonusbetragen.Leistungskriterien und GewichtungDer Jahresbonus beruht auf folgenden Leistungskriterien: 80% finanzielle Ziele,20% operative Ziele. Zusätzlich ist ein Nachhaltigkeits-Multiplikator mit einemWert zwischen 0,8 und 1,2 (entspricht +/- 20%) auf die Gesamtzielerreichunganwendbar, welcher nach Ermessen des OMV Vergütungsausschusses auf Basis vonvorab festgelegten Kriterien bestimmt wird.Die gewährten Aktien werden reduziert oder sind zurückzuerstatten, wenn einRückforderungsfall eintritt. Falls die Zuteilung der Aktien auf einer falschenBerechnung des Bonus beruht, sind die Vorstandsmitglieder verpflichtet, dieVorteile, die aufgrund der falschen Werte erhalten wurden, zurückzuerstatten.Die für den Jahresbonus definierten Leistungskriterien dürfen während derLaufzeit des Aktienteils des Jahresbonus nicht geändert werden. Allerdings kann- um die Anreizwirkung des Programms aufrecht zu erhalten - derVergütungsausschuss nach eigenem Ermessen die Werte für Schwelle/Ziel/Maximumder Finanzziele (jedoch nicht die Leistungskriterien an sich oder den Ansprucheines Vorstandsmitglieds) bei wesentlichen Änderungen der äußerenEinflussfaktoren anpassen, abhängig vom tatsächlichen Öl-/Gaspreis, demWechselkurs, Force Majeure Ereignissen oder von extern auferlegtenProduktionsbeschränkungen, usw. im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen. ImFalle von Wertminderungen/Abschreibungen von Vermögenswerten/Projekten, die vordem 31.12.2014 erworben/begonnen wurden, entscheidet der OMV Vergütungsausschussim Einzelfall, ob eine Anpassung vorgenommen wird.PlanmechanismenNach der Festlegung des tatsächlichen Jahresbonus durch den Vergütungsausschusswird mindestens ein Drittel des tatsächlichen Jahresbonus in Aktien zugeteiltund gesperrt, die übrigen maximal zwei Drittel werden bar ausgezahlt. DieAktienzuteilung erfolgt netto (nach Steuerabzug) in Aktien der Gesellschaft,welche auf ein von der Gesellschaft verwaltetes Treuhandkonto übertragen werdenund für drei Jahre zu halten sind (Halteperiode). Etwaige Dividenden ausübertragenen Aktien werden in bar an die Mitglieder des Vorstands ausbezahlt.Ermittlung der Anzahl von AktienDie Zahl der zugeteilten Aktien wird wie folgt berechnet:Mindestens ein Drittel des Bruttobetrags des tatsächlichen Jahresbonus wirddurch den durchschnittlichen OMV Aktienkurs (= Schlusskurs an der Wiener Börsewährend des 3-Monats Zeitraums von 1. November 2020 bis 31. Jänner 2021)geteilt. Die ermittelte Zahl an Aktien wird abgerundet. Vorstandsmitgliedernkann maximal ein Drittel des Jahresbonus in Form von Aktien gewährt werden (d.h.ein Drittel der maximalen Gesamtzielerreichung von 150% und dem maximalenNachhaltigkeits-Multiplikator von 20%).Tag des Inkrafttretens und Laufzeit* Planbeginn: 1. Jänner 2020 als integrierter Bestandteil des Annual Bonus(Jahresbonus)* Anspruchstag: 31. März 2021* Behaltedauer des Aktienanteils ("Equity Deferral"): 3 Jahre ab demAnspruchstagÜbertragung/AuszahlungWenn die Genehmigung für die Aktienübertragung durch den Aufsichtsrat amAnspruchstag oder früher erteilt wurde, wird die Übertragung der Bonusaktien amnächsten auf den Anspruchstag folgenden Werktag durchgeführt, ansonsten findetdie Übertragung zu Beginn des auf die Genehmigung folgenden Monats statt. Da dieAuszahlungsmodalitäten des Plans vordefiniert sind und keiner aktivenEntscheidung durch die einzelnen Vorstandsmitglieder bedürfen, kann der Transferunabhängig von Handelssperren erfolgen. Die Gesellschaft übernimmt nicht dasAktienkursrisiko, welches durch eine Verzögerung oder die Übertragunghervorgerufen wird.Die Zahlung erfolgt automatisch in der Form von gesperrten Aktien (netto nachSteuerabzug) , sofern dem nicht rechtliche Beschränkungen entgegenstehen. DieAktien müssen ab dem Anspruchstag drei Jahre lang gehalten werden.Zusätzlich zu den im LTIP und Jahresbonus definierten Begrenzungen wird vomAufsichtsrat für jedes Vorstandsmitglied ein Maximalbetrag für die jährlicheGesamtvergütung festgelegt.Ausscheiden von Mitgliedern des VorstandsEs gelten die bereits oben für den LTIP 2018 dargestellten Regeln, wobeiabweichend davon im Fall des Ausscheidens ohne eigenes Verschulden oder aufgrunddes Eintritts in den Ruhestand oder dauernder Erwerbsunfähigkeit dasAufrechterhalten noch nicht fälliger Ansprüche im Ermessen desVergütungsausschusses steht.RückforderungUnter den folgenden Voraussetzungen kann der Vergütungsausschuss die Zahl derAktien, welche unter dem Aktienteil des Jahresbonus zugeteilt wurden, reduzierenoder von Vorstandsmitgliedern die Rückübertragung der Aktien, die aus demAktienteil des Jahresbonus gewährt wurden, fordern:* Anpassung eines bereits festgestellten Jahresabschlusses aufgrund einesFehlers* Erhebliches Versagen des Risiko-Managements, welches zu beträchtlichen Schädenführt* Erhebliches Fehlverhalten durch ein Mitglied des Vorstands, durch welchesösterreichische Gesetze verletzt werden3. Zahl der zuteilbaren AktienAufgrund der genannten Kriterien des LTIP 2018 und des Aktienteils desJahresbonus 2020 ("Equity Deferral") und der maximalen Zielerreichung kann andie einzelnen aktiven und ehemaligen Mitglieder des Vorstands und die sonstigenFührungskräfte maximal die unten dargestellte Zahl von Aktien zugeteilt werden.Die Entscheidungen der Teilnehmer für eine Auszahlung in Aktien aus dem LTIP2018 wurden berücksichtigt. Die tatsächliche zu übertragende Anzahl an eigenenAktien hängt von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMV ab und wird separatveröffentlicht.(i) Derzeitige und ehemalige Vorstandsmitglieder:Vorstandsvorsitzender: 28.635Stellvertretender Vorstandsvorsitzender/Vorstandsmitglied zuständig fürUpstream: 23.098Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen: 19.328Vorstandsmitglied zuständig für Refining & Petrochemical Operations: 18.129Vorstandsmitglied zuständig für Marketing & Trading: 7.600(ii) Sonstige Führungskräfte: 58.487Die oben angegebenen Stückzahlen sind Brutto-Stückzahlen bei maximal möglicherZielerreichung. Die tatsächliche Zahl der übertragenen Aktien wird nachFeststellung der tatsächlichen Zielerreichung einem Nettobetrag nach Abzug deranfallenden Steuern und Abgaben entsprechen und nach Übertragung auf derHomepage der OMV (https://www.omv.com/de/investor-relations/omv-share/mandatory-disclosures) bekannt gemacht.4. Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der AktionäreWie oben dargestellt sollen im Rahmen des LTIP 2018 und des Aktienteils desJahresbonus 2020 Mitgliedern des Vorstands und weiteren Führungskräften des OMVKonzerns eigene Aktien der Gesellschaft zugeteilt werden. Damit beabsichtigt OMVinsbesondere, den Fokus der teilnehmenden Personen auf den langfristigenUnternehmenswert und die Identifikation mit dem Unternehmen zu steigern. Bei demLTIP 2018 und dem Aktienteil des Jahresbonus 2020 handelt es sich umleistungsbasierte und langfristige Incentive- und Vergütungsinstrumente, die diemittel- und langfristige Wertschöpfung in der OMV fördern, die Interessen desManagements und der Aktionäre in Übereinstimmung bringen und Risiken minimierensollen. Dafür ist es notwendig, in Bezug auf die unter dem LTIP 2018 und demAktienteil des Jahresbonus 2020 zuzuteilenden eigenen Aktien der Gesellschaftdie allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen.Der LTIP 2018 wurde von der Hauptversammlung der OMV am 22. Mai 2018 genehmigt.Der Aktienteil des Jahresbonus 2020 wurde von der Hauptversammlung der OMV am29. September 2020 genehmigt.Hinsichtlich der erwähnten Verwendung der eigenen Aktien überwiegt daherinsgesamt das Gesellschaftsinteresse gegenüber dem Nachteil der Aktionäre durchden Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit bei einer Verwendung bzw.Veräußerung der eigenen Aktien der Gesellschaft. Wien, im Februar 2021Der Vorstand und der Aufsichtsrat