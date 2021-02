Jetzt, wo weiterhin flächendeckend auf Versammlungen, Events und persönliche Meetings verzichtet werden muss, ist der Bedarf groß, sich online live zu vernetzen. Um deutsche Organisationen während der Coronavirus-Krise zu unterstützen, verlängert nanocosmos GmbH ihr Angebot für einen kostenlosen Einstieg in das Live Video Streaming mit dem Produkt nanoStream Cloud. Firmen und Organisationen sollen so Zugang zu einer Live Streaming Lösung bekommen, die für das Streamen von Inhalten für hohe Zuschauerzahlen verwendet werden kann. Die extrem niedrige Latenz erlaubt zudem Interaktionen mit einem größeren Publikum, so können z.B. über Kanäle wie Chats, F & A, Umfragen oder Abstimmungen, Rückmeldungen gegeben werden. Die einzigartige Kombination aus extrem niedriger Latenz und der Möglichkeit, den Live Stream einfach über den Browser mit einem großen Publikum von bis zu mehreren Tausend Personen zu teilen, ermöglicht neue Interaktionsmöglichkeiten, die bislang von zahlreichen internationalen Geschäftskunden genutzt werden.

Seit dem Jahr 2000 spezialisiert sich nanocosmos schon auf Live Streaming. Nun möchte die Berliner Firma ihre Lösung verstärkt für neue interaktive Anwendungsbereiche im deutschen Markt bereitstellen.