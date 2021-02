Neuer Großaktionär: Tembo Capital steigt bei Maritime Resources ein!

Maritime Resources kann einen neuen Großaktionär begrüßen. Tembo Capital steigt bei den Kanadiern ein und übernimmt 8,2% der Anteile für 4 Mio. $.

Maritime führt Financing über dem aktuellen Aktienkurs durch

Zudem führt Maritime Resources parallel eine Kapitalerhöhung durch, die von Canaccord Genuity, Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners und Industrial Alliance Securities unterstützt wird. Ausgegeben werden steuerbegünstigte Flow Through-Aktien zum Preis von 18 Cents. Dadurch fließen Maritime brutto weitere 6 Mio. CAD zu. Somit stärkt Maritime seine Bilanz mit insgesamt 10 Mio. CAD. Die Kapitalerhöhung soll bis zum 22. März abgeschlossen werden.

Maritime Resources will Bau der Goldmine noch 2021 starten

Maritime Resource entwickelt derzeit das Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland. Noch in diesem Jahr soll der Bau der Goldmine dort beginnen. Dazu wird im 1. Halbjahr 2021 eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) veröffentlicht, die die wichtigsten Informationen zu Kosten und Betrieb bereit hält. Laut der 2020 vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) plant Maritime mit dem Abbau von durchschnittlich 69.500 Unzen Gold p.a. in den ersten fünf Jahren. Dabei geht man von einem hohen Goldgrad von 8 Gramm je Tonne Gestein aus. Bei den Investitionskosten rechnet man mit lediglich 57,2 Mio. CAD, da ein Teil der Infrastruktur auf der früheren Mine vorhanden ist. Sie wurde einst von Richmont Mines betrieben. Zudem steht die Firma kurz davor, eine eigene Verarbeitungsanlage in der Nähe der Liegenschaft zu kaufen (mehr hier). Einen Überblick zu den Planungen von Maritime in diesem Jahr finden Sie an dieser Stelle.