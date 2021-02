AcuSurgical sammelt 5,75 Millionen Euro in Finanzierungsrunde A zum Vorantreiben seiner Robotik-Plattform für okulare Mikrochirurgie.

AcuSurgical, ein auf Roboter-Mikrochirurgie fokussiertes Unternehmen mit Sitz in Montpellier, verkündete heute eine Finanzierungsrunde A in Höhe von 5,75 Millionen Euro, die durch Mérieux Equity Partners (über den OMX Europe Venture Fund) und Supernova Invest (über den Supernova 2 Fund) geleitet wurde und an der Sofimac Innovation (über den Pertinence Invest 2 Fund) und IRDI Capital Investissement (über die Irdinov 2 und Inn’Vest PME Occitanie Est Funds) teilgenommen haben.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Robotertechnologie macht AcuSurgical die okulare Mikrochirurgie sicherer und zugänglicher, indem es die Präzision chirurgischer Erfindungen verbessert. Ein Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) der Plattform wurde bereits mit einem ersten Prototyp abgeschlossen, der in präklinischen Untersuchungen validiert wurde.

Das Unternehmen wird die Einnahmen der Finanzierungsrunde A nutzen, um klinische Studien zu führen und eine behördliche Zulassung mit der vitreoretinalen Operation an erster Stelle zu erreichen, welche den Weg für zukünftige Anwendungen bereiten wird, die heute noch nicht in der Reichweite von Chirurgen liegen.

Die Netzhautchirurgie stellt einen jährlichen globalen Markt von 1,6 Millionen Eingriffen dar, die derzeit von einer begrenzten Zahl von spezialisierten Chirurgen durchgeführt werden. Die Robotik-Plattform von AcuSurgical zielt darauf ab, die Genauigkeit gegenwärtiger Eingriffe zu erhöhen, wobei ein Zittern herausgefiltert und die Sicht mithilfe eines fernbedienten Roboters verbessert wird, während der Chirurg weiterhin die vollständige Kontrolle hat.

AcuSurgical wurde von Christoph Spuhler, der heute die Position des Chief Executive Officer besetzt, gegründet und hat bereits ein erfahrenes und hochqualifiziertes multidisziplinäres Team von Führungskräften angezogen, zu denen die Wissenschaftler und Mitbegründer Prof. Yassine Haddab und Prof. Philippe Poignet, Experten auf dem Gebiet Robotertechnik in der gemeinsamen Forschungseinrichtung LIRMM (Laboratory of Computer Science, Robotics and Microelectronics in Montpellier), sowie Prof. Philippe Gain und Prof. Gilles Thuret, Netzhautchirurgen am Saint-Etienne University Hospital, zählen.