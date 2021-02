Ärzte rufen Pfleger zum Impfen auf - 107 000 Astrazeneca-Impfungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die großen Organisationen der Ärzteschaft haben die Pflegerinnen und Pfleger eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen. "Wer nicht geimpft ist, hat ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken." Alle zugelassenen Impfstoffe, auch der von Astrazeneca , "helfen, schwere Krankheitsverläufe und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden". Zunächst niedrige Zahlen bei den Astrazeneca-Impfungen waren am Donnerstag teilweise auch darauf zurückgeführt worden, dass Impfberechtigte Zweifel an der Wirksamkeit hätten. Binnen eines Tages stiegen die Zahlen am Donnerstag deutlich an.

Inzwischen wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) knapp 107 000 Astrazeneca-Dosen in Deutschland verimpft. Am Vortag waren von fast 740 000 an die Länder gelieferten Dosen knapp 90 000 verimpft worden.