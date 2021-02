lavera Naturkosmetik wird zum 5. Mal in Folge GREEN BRAND

Hannover (ots) - lavera' s Beitrag zum Klimaschutz wird erneut prämiert - und

die Naturkosmetikmarke damit zum 5. Mal in Folge zur GREEN BRAND ausgezeichnet.

Für ihre nachhaltige und ökologische Ausrichtung wurde lavera Naturkosmetik

aktuell gleich 4 Mal mit dem begehrten EU-Gütesiegel in den Ländern Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Tschechien ausgezeichnet.



Grüne Lebenskonzepte und verantwortungsvoller Konsum sind aus unserem Alltag

nicht mehr wegzudenken. Dazu gehört auch zertifizierte Naturkosmetik wie z.B.

lavera. Mit einem Marktanteil über 25% gehört lavera Naturkosmetik zu einer der

erfolgreichsten Naturkosmetikmarken in Deutschland und belegt laut GfK-Erhebung

Platz 1 im Umsatzranking von Naturkosmetik-Produkten**.







nachhaltig wirksame Pflege. Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren aktiv als

Gründungsmitglied des Naturkosmetikverbandes NATRUE, ist Initiator des "Tages

der Naturkosmetik" und macht sich für für Artenvielfalt und Klimaschutz in Kenia

und Peru stark.

https://www.lavera.de/lavera-welt/nachhaltigkeit-engagement/nachhaltigkeit



Bereits 2012 wurde lavera wurde durch eine unabhängige Marktforschung als GREEN

BRAND identifiziert und gehört damit seitdem zu den Marken und Unternehmen, die

sich bewiesenermaßen ernsthaft und kontinuierlich zu nachhaltigen Themen

engagieren und einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des Klimas, der Umwelt, der

Natur, der Artenvielfalt sowie der Ressourcen leisten. Alle zwei Jahre überprüft

die GREEN BRAND Jury Unternehmens- und Markenbereiche auf Authentizität und

bewertet diese. lavera Naturkosmetik hat die GREEN BRANDS Juroren auch in diesem

Jahr zum wiederholten Male überzeugt.



Norbert Lux: "In den letzten neun Jahren haben wir rund 500 Bewertungen in fünf

Ländern durchgeführt. Die GREEN BRANDS Organisation zeichnet mit der

Europäischen Gewährleistungsmarke ökologisch nachhaltige Marken aus und

durchleuchtet markenrelevante Bereiche vom Öko-Design, Rohstoffgewinnung und

Transportwege, Produktion, Verpackung, Distribution, Nutzungsphase bis zur

Verwertung und Entsorgung, aber auch produktbezogene Zertifizierungen wie Vegan,

NATRUE oder ISO Normen zu nachhaltigen Managementsystemen. lavera konnte sich

wie kaum eine andere Marke in den letzten neun Jahren um 17% steigern und hat

den Validierungsprozess mit einem herausragenden Ergebnis bestanden." *

https://green-brands.org



Claudia Haase: " Verantwortung, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit - zum Beispiel

bei der Verwendung hochwertiger Inhaltsstoffe - sind schon immer der Grund für

unsere strategische Ausrichtung und Unternehmenskultur. Wir vereinen bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die klimaneutrale Marke vereint seit 33 Jahren höchste Qualitätsansprüche undnachhaltig wirksame Pflege. Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren aktiv alsGründungsmitglied des Naturkosmetikverbandes NATRUE, ist Initiator des "Tagesder Naturkosmetik" und macht sich für für Artenvielfalt und Klimaschutz in Keniaund Peru stark.https://www.lavera.de/lavera-welt/nachhaltigkeit-engagement/nachhaltigkeitBereits 2012 wurde lavera wurde durch eine unabhängige Marktforschung als GREENBRAND identifiziert und gehört damit seitdem zu den Marken und Unternehmen, diesich bewiesenermaßen ernsthaft und kontinuierlich zu nachhaltigen Themenengagieren und einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des Klimas, der Umwelt, derNatur, der Artenvielfalt sowie der Ressourcen leisten. Alle zwei Jahre überprüftdie GREEN BRAND Jury Unternehmens- und Markenbereiche auf Authentizität undbewertet diese. lavera Naturkosmetik hat die GREEN BRANDS Juroren auch in diesemJahr zum wiederholten Male überzeugt.Norbert Lux: "In den letzten neun Jahren haben wir rund 500 Bewertungen in fünfLändern durchgeführt. Die GREEN BRANDS Organisation zeichnet mit derEuropäischen Gewährleistungsmarke ökologisch nachhaltige Marken aus unddurchleuchtet markenrelevante Bereiche vom Öko-Design, Rohstoffgewinnung undTransportwege, Produktion, Verpackung, Distribution, Nutzungsphase bis zurVerwertung und Entsorgung, aber auch produktbezogene Zertifizierungen wie Vegan,NATRUE oder ISO Normen zu nachhaltigen Managementsystemen. lavera konnte sichwie kaum eine andere Marke in den letzten neun Jahren um 17% steigern und hatden Validierungsprozess mit einem herausragenden Ergebnis bestanden." *https://green-brands.orgClaudia Haase: " Verantwortung, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit - zum Beispielbei der Verwendung hochwertiger Inhaltsstoffe - sind schon immer der Grund fürunsere strategische Ausrichtung und Unternehmenskultur. Wir vereinen bei