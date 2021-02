Medis-Gruppe beendet das Geschäftsjahr 2020 mit fast 12 % Umsatzwachstum

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - Das pharmazeutische Unternehmen Medis

als Teil der Medis-Gruppe beendete sein Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von

136,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Das Wachstum war besonders in den ausländischen Märkten spürbar, wo

der größte Teil des Umsatzes erzielt wurde. Die höchsten Umsatzzuwächse wurden

in Österreich, Ungarn, Serbien und den baltischen Staaten erzielt, während in

Slowenien ein Wachstum von mehr als 9 % erreicht wurde. Darüber hinaus stieg

auch die Wertschöpfung pro Mitarbeiter auf 112.000 EUR. Medis konnte in den

letzten fünf Jahren durchschnittliche Umsatzsteigerungen von fast 16 Prozent

jährlich verzeichnen.



Weltweit wird Medis immer bekannter, weil es in den 15 Ländern, in denen es

tätig ist, den Zugang und die Kommerzialisierung von hochmodernen Arzneimitteln

von innovativen Partnern aus der Pharma- und Biotechindustrie sicherstellt. Als

lokaler Partner dieser innovativen Unternehmen sorgt Medis für den Markteintritt

von neuen Arzneimitteln in Mittel- und Südosteuropa. Für Medis mit seinen 350

Mitarbeitern sind dies "Heimatmärkte", in denen das Unternehmen sehr gut

etabliert ist und über alle Kompetenzen verfügt, die seine Industriepartner

benötigen.







verschreibungspflichtige Arzneimittel, Krankenhausarzneimittel und -geräte,

rezeptfreie Produkte und Produkte zur Anwendung in der ästhetischen Medizin -

haben wir unsere geplanten Finanzergebnisse erreicht. Wir freuen uns auch, über

die erfolgreiche Einführung neuer verschreibungspflichtiger Arzneimittel in den

baltischen Staaten, Bulgarien und der Slowakei berichten zu können", sagte Dr.

Martina Perhari?, Medis CEO. Perhari? fügte hinzu: "Der Nettogewinn in der

Medis-Gruppe stieg sogar um 9 Prozent auf einen Rekordwert von 12 Millionen

Euro. Dies ist auf ein deutliches Umsatzwachstum zurückzuführen, aber auch

darauf, dass wir die meisten Investitionen, insbesondere in Marketing und

Digitalisierung, beibehalten haben."



Medis wird seine strategischen Investitionen fortsetzen, um ein hohes,

zweistelliges, jährliches Wachstum zu erzielen und die gesetzten finanziellen

Ziele für 2025 zu erreichen, während das Unternehmen nachhaltig und zum Nutzen

aller seiner Stakeholder arbeitet.



"31 Jahre Investition und Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Herstellern

innovativer medizinischer Produkte haben Medis in die Lage versetzt, über die

Kapazität, die Fähigkeit und die moderne Technologie für Spitzenleistungen in

Marketing, Management und Optimierung des gesamten Geschäfts zu verfügen.

Darüber hinaus verfügen wir über eine enorme Menge an Wissen, Top-Experten und

Teams in 15 Ländern, die den Zugang zu hochmodernen Arzneimitteln ermöglichen -

auch in Ländern, deren Märkte für große unabhängige Pharmaunternehmen zu klein

und damit zu teuer sind, um sie zu erschließen", so Tone Strnad, Chaiman und

Gründer von Medis.



Bemühungen um den Zugang zu innovativen Arzneimitteln



Im Jahr 2020 wurde Medis neuer strategischer Partner von drei innovativen

pharmazeutischen Unternehmen (aus den USA, Portugal und Israel), wodurch das

Unternehmen sein Portfolio an spezialisierten verschreibungspflichtigen

Arzneimitteln auf die Parkinson-Krankheit, bestimmte Netzhauterkrankungen und

Schlafstörungen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen erweitern konnte.



Digitalisierung bleibt von zentraler Bedeutung



Ein weiteres wichtiges Segment der weiteren Investitionen des Unternehmens ist

die Digitalisierung. "Wir wollen unsere Kunden zur richtigen Zeit mit

professionellen Informationen versorgen, und neue Kommunikationskanäle

ermöglichen es uns jetzt, uns viel mehr auf die Kunden einzustellen. Es

erleichtert auch die Optimierung von Inhalten, die entweder für kürzere

Nachrichten, persönliche Kommunikation oder ausführliche Video-Details geeignet

sind; außerdem muss ein spezialisierter Inhalt vorbereitet und 'on-demand' für

das Gesundheitspersonal verfügbar sein", fügt Perhari? hinzu.



Sie schloss ihre Ausführungen mit den Worten, dass alles oben Genannte folgendes

bedeutet: "Das ist die Grundlage unserer Leistungs- und Kollaborationskultur,

weshalb wir in der Lage waren, reibungslos auf die COVID-19-Pandemie zu

reagieren, indem wir von zu Hause aus arbeiteten, und weshalb wir uns jetzt auf

den Erfolg freuen können - sowohl individuell als auch kollektiv - durch

virtuelle und Live-Kommunikation in schöner Kombination."



