Stuttgart (ots) - Im Exklusiv-Interview zeigt sich der Daimler-Chef

zuversichtlich für das Jahr 2021



EXKLUSIV-INTERVIEW MIT DAIMLER-CHEF OLA KÄLLENIUS



Anmoderation:





Wo in den vergangenen Jahren immer ein großer Journalistenandrang undgeschäftige Hektik herrschte, ging es heute recht ruhig zu. Wie gewohnt fand dieAnnual Results Conference (Jahrespressekonferenz) der Daimler AG in der CarlBenz Arena in Stuttgart statt, nur einen Steinwurf entfernt vomMercedes-Stammwerk. Statt direkt vor Ort erhielten die Medien die Daten undFakten der Geschäftsaktivitäten des Jahres 2020 per Livestream. Konzernweit hatDaimler im vergangenen Jahr einen Umsatz von 154,3 Milliarden Euro erzielt, dasist ein Rückgang um 11 Prozent. Das Konzern-EBIT stieg um 53 Prozent auf 6,6Milliarden (2019: 4,3 Mrd EUR), bereinigt waren es 8,6 Milliarden (2019: 10,3Milliarden). Das Konzernergebnis stieg um 48 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro(2019: 2,7 Milliarden EUR). Insgesamt hat die Daimler AG im vergangenen Jahr2,84 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge verkauft.Wir haben uns heute Morgen (Donnerstag, 18.2.2021) vor der Veranstaltung (Beginn9 Uhr) exklusiv mit Daimler-Chef Ola Källenius unterhalten:1. Daimler hat trotz der COVID-19-Pandemie unerwartet gute Zahlen für 2020vorgelegt. Wie haben Sie das geschafft?2020 war ein Stresstest für fast jedes Unternehmen in nahezu jeder Branche.Zunächst möchte ich mich beim Daimler-Team bedanken. Wir haben bockstarkeProdukte und wir haben ein tolles Team. Und mit diesem Team haben wir unsflexibel und schnell auf die neuen Umstände eingestellt und wir haben auf dieKosten geachtet. (0'20)2. Homeoffice, erschwerte Produktionsbedingungen durch Trennwände am Fließbandund umfangreiche Hygienemaßnahmen. Wie war die Situation für IhreMitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr?Agilität und Flexibilität, das waren die zwei Stichworte. Und hier war auch dieKreativität gefragt, aber wir haben auch schnell gelernt. Und in den Märkten, indenen zuerst COVID kam, von denen haben wir dann Konzepte übernommen und konntenuns so weltweit relativ schnell umstellen. (0'17)3. Welche Dividende werden Sie der Hauptversammlung vorschlagen und wie wird dieBegründung ausfallen?Wir erhöhen die Dividende dieses Jahr von 90 Cent im letzten Jahr auf 1 Euro 35.Und hier haben wir eine sehr stabile Dividendenpolitik. 40 Prozent vomNettogewinn wird an die Aktionäre ausgezahlt und es muss durch den Cashflowabgedeckt sein. (0'17)4. Und wie geht es 2021 weiter?