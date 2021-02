Natera und Personalis kooperieren im Bereich der personalisierten Überwachung in der Onkologie Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.02.2021, 11:59 | 57 | 0 | 0 18.02.2021, 11:59 | Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Genomik für Krebs, und Natera, Inc. (Nasdaq: NTRA), ein weltweit führender Anbieter von zellfreien DNA-Tests, gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine Partnerschaft im Bereich der personalisierten Onkologie eingegangen sind. Die Partnerschaft wird die NeXT-Tumorprofilierungs- und Diagnoseprodukte von Personalis mit der personalisierten ctDNA-Plattform Signatera von Natera für die Behandlungsüberwachung und die Bewertung der molekularen Resterkrankung (Molecular Residual Disease, MRD) zusammenführen. Im Rahmen dieser nicht-exklusiven Vereinbarung wird Natera das Design der personalisierten ctDNA-Assays von Signatera anhand von abgeglichenen Tumor- sowie normalen Exom-Sequenzdaten von Personalis validieren, und Natera wird für die Vermarktung verantwortlich sein. Die Vereinbarung erstreckt sich auf MRD-Tests sowohl für den klinischen Einsatz als auch für die Forschung. „Dies ist ein weiterer Schritt nach vorne in Nateras Vision für Signatera als personalisierte Monitoring- und MRD-Plattform, die skalierbar und zuverlässig mit hochqualitativen Gewebe-Sequenzierungs-Assays im Exom-Maßstab integriert werden kann – NeXT von Personalis ist dafür ein hervorragendes Beispiel“, kommentierte Solomon Moshkevich, Nateras General Manager für Onkologie. „Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und den Markt für Signatera auf eine neue Gruppe potenzieller Kunden zu erweitern.“ „Die NeXT Platform ergänzt Signatera, indem sie eine fortschrittliche Tumoranalyse mit erweiterter Erfassung aller 20.000 Gene bietet“, sagte Richard Chen, Chief Scientific Officer von Personalis. „Wir freuen uns, mit Natera an diesem sensiblen tumororientierten Ansatz zu arbeiten, um die Erkennung molekularer Resterkrankungen bei Krebs voranzutreiben.“ Über Natera Natera ist ein Vorreiter und weltweit führend im Bereich zellfreier DNA-Tests anhand einer einfachen Blutabnahme. Die Mission des Unternehmens ist es, das Management von Krankheiten weltweit zu verändern, wobei der Schwerpunkt auf Frauenheilkunde, Onkologie und Gesundheit der Organe liegt. Natera betreibt ISO-13485-zertifizierte und CAP-akkreditierte Labore, die nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) in San Carlos, Kalifornien und Austin, Texas, zertifiziert sind. Das Unternehmen bietet proprietäre Gentests an, um Geburtshelfer, Transplantationsmediziner, Onkologen und Krebsforscher, einschließlich biopharmazeutischer Unternehmen, und genetische Labore über seine Cloud-basierte Softwareplattform entsprechend zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter natera.com. Folgen Sie Natera auf LinkedIn. Seite 2 ► Seite 1 von 4



