FRANKFURT (dpa-AFX) - Zweifel der Bafin an der Richtigkeit einer Milliardenabschreibung des Düngerkonzerns K+S hat dessen Anleger am Donnerstag in Massen aus den Aktien getrieben. Sie fürchten in der Folge zusätzliche Abschreibungen oder gar eine Kapitalerhöhung. Im Tief sackten die Papiere um fast 16 Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres. Erstmals seit drei Monaten fielen sie unter die 50-Tage-Linie, die als mittelfristiger Trendindikator dient.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hegt den Verdacht, dass eine wegen des Düngerpreisverfalls erfolgte Milliardenabschreibung von K+S womöglich zu niedrig war. In dem Fall geht es um Abschreibungen von zwei Milliarden Euro in der operativen Einheit "Europa+", die die Hessen Anfang November 2020 bekannt gegeben hatten. Das Management von K+S will nun die Anhaltspunkte der Bafin entkräften und hat der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) die entsprechenden Unterlagen bereit gestellt.