BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat davor gewarnt, Entscheidungen über die Grenzen der Meinungsfreiheit den großen Internetplattformen zu überlassen. Dies wäre ein "ganz, ganz gefährlicher Weg", warnte sie am Donnerstag in Berlin bei einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Hassrede im Internet. "Was von Meinungsfreiheit gedeckt wird, können keine Privatunternehmen entscheiden."

Plattformen hätten ein "gewisses digitales Hausrecht", sagte Lambrecht. Es müsse aber klar sein, wie sie Entscheidungen zum Umgang mit Inhalten treffen. Und es dürfe keine Einschränkung von Grundrechten von Nutzern geben. Sonst gebe man Entscheidungen an private Konzerne ab, die Politik und Gesetzgeber treffen müssten.