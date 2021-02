Ad Alliance erweitert sein Portfolio mit der interaktiven Musikvideo-Plattform XITE

Köln/Hamburg (ots) - Ad Alliance erweitert mit dem niederländischen

Musik-TV-Anbieter XITE sein Media-Inventar im Bereich Connected TV (CTV).

smartclip, Europas größte offene Adtech-Plattform für Broadcaster und

Streaming-Dienste, steuert das technische Know-how bei. XITE, die erst kürzlich

mit einem neuen Musik-TV-Kanal in Deutschland gestartet sind, bieten

insbesondere jungen Zielgruppen ein ultimatives Musikvideo-Vergnügen auf TV- und

OTT-Plattformen. Der lineare Channel wird speziell für das deutschsprachige

Publikum kuratiert und ist kostenlos im TV+ Angebot bekannter

TV-Gerätehersteller und direkt über die XITE TV App verfügbar. Ein Ausbau der

Zusammenarbeit in Europa ist über die europäische Präsenz von smartclip bereits

in Planung.



Das XITE-Angebot verbindet das Musikfernsehen der 90er Jahre mit digitaler

Unterhaltung für das 21. Jahrhundert. Mithilfe des smartclip Adtech Stacks wird

XITE durch lineare Werbeunterbrechungen, die an TV-Werbeblöcke erinnern,

monetarisiert. Gleichzeitig werden zeitgerechte Targeting-Standards der Online

Werbung erfüllt und auf die Nutzer zugeschnittene, hoch relevante

Werbeunterbrechungen geschaffen.







Video-Inhalte gewinnen bei Werbungtreibenden an Beliebtheit", sagt Paul Mudter ,

COO der Ad Alliance. "Die Bereitschaft für Streaming-Angebote zu zahlen, ist

endlich; daher suchen viele Zuschauer nach kostenlosen Alternativen. XITE ist

eine solche Alternative - ein an die heutigen Verbrauchergewohnheiten

angepasstes Musik-TV-Erlebnis zum Zurücklehnen. Das macht XITE auch im deutschen

Markt zu einem attraktiven Angebot und zu einer großartigen Ergänzung innerhalb

unseres Portfolios."



Die Vermarktung des XITE-Angebots wird als Teil des Ad Alliance-Media-Inventars

ausgerollt. Die Nutzer erhalten mit XITE ein für sie relevantes

Entertainment-Angebot, während Werbekunden ihre Mediastrategie gerade im

wachsenden CTV-Segment um eine exzellente Musikvideo-Plattform ergänzen können,

die über die Werbewirkung hinaus auch ein sicheres Umfeld garantiert.

Musik-Streaming hat sich für viele Markenverantwortliche zu einem bedeutenden

Bestandteil der Multi-Touchpoint-Werbestrategie entwickelt, insbesondere um

jüngere Zielgruppen zu erreichen.



"Wir erleben zurzeit branchenweite Verschiebungen hin zum Streaming, da die

Menschen mehr Zeit zuhause verbringen. Um unsere wachsende Plattform zu

monetarisieren, brauchen wir innovative Partner, die komplexe Herausforderungen

schnell und effizient lösen können. Mit der Ad Alliance und smartclip sind Seite 2 ► Seite 1 von 2



