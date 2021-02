Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/Nürnberg (ots) - Der NABU hat zur BioFach - der Weltleitmesse fürBio-Lebensmittel in Nürnberg - zehn Landwirtinnen und Landwirte aus sechsBundesländern für die vorbildliche Umstellung ihres landwirtschaftlichenBetriebs auf Ökolandbau mit dem Förderpreis "Gemeinsam Boden gut machen"ausgezeichnet. Die Betriebe bauen ihr Gemüse, Obst und Getreide nachBio-Kriterien an, verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel undhalten höhere Standards bei der Tierhaltung ein. Bereits im Dezember haben sieim Rahmen des Projekts erste finanzielle Unterstützung für die Umstellungerhalten. Die Förderung soll den angehenden Öko-Betrieben dabei helfen, dieKosten für den Umbau zu decken und die zweijährige Umstellungsphase zuüberbrücken, in der sie bereits nach Bio-Kriterien wirtschaften, aber noch keineBio-Preise erzielen.Mit "Gemeinsam Boden gut machen" bringt der NABU gemeinsam mit der "AlnaturaBio-Bauern-Initiative" (ABBI) und weiteren Herstellern der Bio-Branche denAusbau der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland weiter voran. So leistensie einen wichtigen Beitrag, Böden und Gewässer zu verbessern und dieArtenvielfalt zu schützen. Fast 80 Landwirtinnen und Landwirte haben ihrenBetrieb seit dem Start des Projekts 2015 auf ökologische Landwirtschaftumgestellt - eine Gesamtfläche von rund 15.000 Hektar Land. In diesem Jahr wirdauch die REWE Markt GmbH zur finanziellen Unterstützung der landwirtschaftlichenBetriebe beitragen."Seit über 5 Jahren leisten die ausgezeichneten Landwirtinnen und Landwirteeinen wertvollen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz, für sauberesGrundwasser und gesunde Böden. Außerdem helfen sie dabei, die Biodiversität zubewahren und Artenvielfalt zu schützen. Uns als NABU ist es daher ein besonderesAnliegen, landwirtschaftliche Betriebe beim oft schwierigen Weg zur ökologischenLandwirtschaft zu unterstützen." (Leif Miller, NABU-Bundesgeschäftsführer)"Wir freuen uns, dass wir nun schon im sechsten Jahr zur Förderung desBio-Landbaus beitragen können. Ermöglicht wird dieses freudige Jubiläum durchunsere Kundinnen und Kunden: Denn für jeden Kauf eines Alnatura-Produkts, dasmit dem Label 'Gemeinsam Boden gut machen' gekennzeichnet ist, fließt ein Centin das Förderprojekt des NABU." (Götz Rehn, Alnatura-Geschäftsführer)"Die Unterstützung ökologischer Landwirtschaft schon in der Umstellungsphase istein bedeutendes Signal und eine wichtige Wertschätzung - denn der biologischeLandbau ist besonders arbeitsintensiv. Wir freuen uns, diese Projekteunterstützen zu können. REWE setzt sich seit über 30 Jahren dafür ein, denÖko-Landbau zu stärken und nachhaltig biologisch produzierte Produkte einem