Nach einem Jahr der Stagnation hat die Elektrifizierung des Automarktes im Jahr

2020 vor allem in Europa an Fahrt aufgenommen. Das zeigen die Ergebnisse des

aktuellen AlixPartners Automotive-Electrification-Index 2020. Die Studie des

global tätigen Beratungsunternehmens ermittelt seit 2017 regelmäßig die

elektrische Reichweite, also die Summe der Reichweite aller verkauften

E-Autos[1] nach Ländern und Herstellern.







europäische Kontinent mit einem Anteil von 1,4 Mio. Autos im Jahr 2020 das

Ranking an und liegt damit 0,1 Mio. über den chinesischen Zahlen. Zudem

verdoppelte sich die Anzahl der pro Quartal verkauften E-Autos weltweit

innerhalb eines Jahres auf über 1,3 Mio. Der Anteil der E-Autos am weltweiten

Gesamtmarkt stieg gar von 2,7% (Q4/2019) auf 5,8% (Q4/2020). Die elektrische

Reichweite liegt mit insgesamt mehr als 386 Mio. Kilometern um 104% höher.



China bleibt zwar das Land mit der größten elektrischen Reichweite, gefolgt von

den USA. Die mit Abstand größte Steigerung kann aber der deutsche Markt für sich

verzeichnen: Hierzulande wurde in den letzten zwölf Monaten die Reichweite mehr

als verfünffacht. Gründe dafür waren unter anderem massive staatliche

Förderungen, die zunehmende Akzeptanz von E-Autos in der Bevölkerung und daraus

resultierend eine höhere Elektrifizierung der Fahrzeugflotte europäischer

Hersteller.



"Der E-Automarkt erfährt weltweit einen bisher nie da gewesenen Nachfrageschub,

von dem insbesondere auch die deutschen Automobilhersteller profitieren. Diese

wurden mit Blick auf das Marktsegment häufig als schlafende E-Riesen bezeichnet.

Unsere Studienergebnisse belegen eindrucksvoll, dass sie nun wohl endgültig

erwacht sind und ihre Vertriebs-PS auch bei E-Fahrzeugen auf die Straße Seite 2 ► Seite 1 von 4



