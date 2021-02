Daimler mit Milliardengewinn

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat er Daimler-Konzern dank harter Sparmaßnahmen ein erfolgreiches Jahr für sich verbuchen können, obwohl die Umsätze spürbar durch die Absatzflaute zurückgegangen sind. Ein Blick auf den Kursverlauf der Daimler-Aktie zeigt allerdings schon Ende 2020 den Ausbruch über einen langfristigen und seit 2015 bestehenden Abwärtstrend an. Schon früh wurden hier die Weichen auf ein mittelfristiges Long-Signal gestellt, vor wenigen Wochen gelang es sogar die markante Hürde von 60,00 Euro dynamisch auf der Oberseite zu durchbrechen. Obwohl der Wert kurzzeitig im Bereich von 66,20 Euro seitwärts auskonsolidiert, sind weitere Gewinne stark anzunehmen und können für ein fortgesetztes Long-Investment herangezogen werden.

2018‘er Hochs im Fokus

Um von einem weiteren Kursanstieg bei Daimler zu profitieren, sollte per Wochenschlusskurs mindestens das Niveau von 67,50 Euro überwunden werden. Dies würde anschließend Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 72,70 und darüber an die Jahreshochs aus 2018 bei 76,48 Euro freisetzen. Um hiervon überdurchschnittlich profitieren zu können, kann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4WGB zurückgegriffen werden. Bestehende Positionen sollten nun mit einer Stopp-Anhebung auf knapp 60,00 Euro enger abgesichert werden. Aktuelle Rücksetzer hätten dagegen Platz bis 64,12 Euro, darunter müsste das Niveau um 62,44 Euro als Unterstützung zum Tragen kommen. Spätestens ab 60,00 Euro dürften sich aber wieder genügend Käufer für eine Stabilisierung einfinden.