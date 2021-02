Centessa Pharmaceuticals startet mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD und stellt eine neue Art pharmazeutischer F&E-Modelle vor

Centessa Pharmaceuticals („Centessa“) wurde heute als neuartiges, asset-zentriertes Pharmaunternehmen gegründet, das ein Portfolio von hochgradig validierten Programmen vorantreibt. Centessas asset-zentriertes, skaliertes F&E-Modell hat Best-in-Class- oder First-in-Class-Assets zusammengestellt, die jeweils von spezialisierten Teams geführt werden, die die Entwicklung beschleunigen und den traditionellen Arzneimittelentwicklungsprozess umgestalten. Das Unternehmen wurde von Medicxi gegründet und hat in einer überzeichneten Serie-A-Finanzierung unter der Führung von General Atlantic und unter Mitwirkung von Vida Ventures und Janus Henderson Investors 250 Mio. USD aufgebracht. An der Finanzierung haben sich weitere erstklassige Investoren beteiligt, darunter Boxer Capital, Cormorant Asset Management, T. Rowe Price Associates, Inc, Venrock Healthcare Capital Partners, Wellington Management Company, BVF Partners L.P., EcoR1 Capital, Franklin Templeton, Logos Capital, Samsara BioCapital, LifeSci Venture Partners und ein nicht genannter US-amerikanischer Fonds mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen.

In Verbindung mit der Gründung hat Centessa die Fusion von 10 privaten Biotech-Unternehmen („Centessa-Tochtergesellschaften“) abgeschlossen, die jeweils ihre Assets unter der Aufsicht des Centessa-Managementteams fortführen werden. Jedes Team der Centessa-Tochtergesellschaften ist auf ein bestimmtes Programm oder einen biologischen Signalweg fokussiert und wird von Fachexperten geleitet, die über ein hohes Maß an Autonomie verfügen, um das jeweilige Programm voranzutreiben. Mit einem speziellen Fokus auf die Förderung herausragender wissenschaftlicher Ergebnisse, gepaart mit firmeneigenen Fähigkeiten, einschließlich strukturbasierter Arzneimittelforschung und -entwicklung, versetzen die Tochtergesellschaften Centessa in die Lage, potenziell bedeutsame Medikamente für Patienten zu entwickeln und bereitzustellen.

„Die Vision von Centessa ist es, ein pharmazeutisches Unternehmen mit einem einzigartigen operativen Grundgerüst aufzubauen, das darauf abzielt, einige der wichtigsten F&E-Ineffizienzen zu reduzieren, mit denen klassische pharmazeutische Unternehmen aufgrund struktureller Beschränkungen konfrontiert sind“, sagte Francesco De Rubertis, Ph.D., Mitgründer und Partner bei Medicxi und Vorstandsvorsitzender von Centessa Pharmaceuticals. „Unser operatives Geschäft wird durch einen asset-zentrierten Ansatz getrieben, bei dem sich jede Centessa-Tochtergesellschaft ausschließlich auf die Durchführung ihrer Programme konzentriert und dabei von dem sehr erfahrenen Centessa-Managementteam betreut wird. Das Ziel der Umsetzung der Asset-Zentrierung im großen Maßstab ist es, Patienten lebensverändernde Medikamente mit verbesserter Effizienz zur Verfügung zu stellen, indem wir die Produktivität in Forschung und Entwicklung steigern.“