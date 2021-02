FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verzicht von Thyssenkrupp auf einen Verkauf des Stahlgeschäfts hat die Anleger am Donnerstag nur kurzzeitig schockiert. In den ersten Handelsminuten sackte der Kurs um mehr als sechs Prozent auf 10,74 Euro ab. Anschließend griffen Investoren auf dem niedrigeren Niveau aber wieder zu. Der Kursverlust betrug zuletzt nur mehr eineinhalb Prozent auf 11,275 Euro - in einem fallenden Gesamtmarkt.

Der Industriekonzern wird sein Stahlgeschäft nicht an den britischen Konkurrenten Liberty Steel verkaufen. Die Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Der Ruhrkonzern will die Stahlaktivitäten nun vorerst aus eigener Kraft entwickeln. Damit rücken zwei Optionen in den Vordergrund: Neben der Fortführung unter dem eigenen Dach stand zuletzt auch eine mögliche Abspaltung zur Debatte.