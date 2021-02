Anaqua erwirbt Spezialisten für IP-Kostenschätzungen Quantify IP

Boston (ots) - Akquisition ergänzt bestehende Lösungen um fortschrittliche

Anaqua plant, in beide Flaggschiff-Produkte von Quantify IP, Global IPEstimator® und Portfolio Estimator, zu investieren und diese Lösungen sowohleigenständig als auch integriert in den IP-Management-Softwareplattformen vonAnaqua anzubieten. Die Lösung Global IP Estimator hilft IP-Praktikern bei derKostenschätzung für Marken-, Patent-, Design- und Gebrauchsmusteranmeldungenweltweit. Mit Portfolio Estimator können IP-Experten die weltweiten Kosten fürein gesamtes Patentportfolio oder Markenportfolio schätzen."Unser Ziel ist es, weiterhin die umfassendsten IP-Management-Lösungen zuliefern, um die vielfältigen Bedürfnisse von IP-Verantwortlichen heute und inZukunft zu erfüllen", sagt Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir wollen sicherstellen,dass unsere Kunden die richtigen Werkzeuge für ihre Arbeitsprozesse, ihrUnternehmen und ihre Strategien haben. Mit seiner hohen Expertise beiIP-Kostenschätzungen ergänzt Quantify IP das Angebot an IP-Management-Lösungenbei Anaqua, indem es Anwendern einen besseren Einblick in ihre IP-Ausgabenermöglicht."Mit der Übernahme tritt Anthony de Andrade als Präsident und CEO von Quantify IPzurück. In Zukunft wird Bob Romeo das Team und die Weiterentwicklung derProdukte leiten."Anaqua kennt unsere Unternehmensgeschichte und versteht die herausragendeFähigkeit von Quantify IP, dem Markt führende Lösungen zur IP-Kostenschätzung zuliefern", sagt Andrade. "Unsere Softwareprodukte ergänzen den innovativen Ansatzvon Anaqua, umfassende End-to-End-Lösungen für das IP-Management zu liefern, dieüber IP-Strategien informieren, Entscheidungen unterstützen und Arbeitsprozesseoptimieren."Marks Baughan Securities LLC fungierte bei der Transaktion als exklusiverFinanzberater von Quantify IP, Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberatervon Anaqua.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen fürdas Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Das Unternehmenbeliefert mehr als 50 % der 20 größten US-Patentanmelder, die 20 größtenglobalen Marken und eine wachsende Anzahl der renommiertesten,zukunftsorientierten Anwaltskanzleien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindetsich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. DieIP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften,Anwälten, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren weltweitgenutzt. Die Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mitBig-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eineintelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien informiert,IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=QuantifyIP_pressrelease2021 .Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelTrautenwolfstraße 380802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: mailto:presse@wordup.dehttp://www.wordup.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133510/4841658OTS: Anaqua