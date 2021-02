Finanzexperte Horst Bennin berät das DeFi Projekt TheToken.Network

Der Finanzexperte Horst Bennin ist neuer Senior Advisor und Partner des DeFi Projekts TheToken.Network mit Hauptsitz in Zürich, einem Spezialisten für Spezialist für Decentralized Finance. Zu seinen bisherigen Tätigkeiten zählen: Fond Manager bei Unico Investment Fund Management, Senior Capital Markets Analyst bei der Banque Leu Luxembourg, Head of Investment Strategy Private Banking bei der Commerzbank International Luxembourg, Director & Head Active Advisory Team bei UBS Luxembourg S.A. und Head of Investment bei der HQ Holding GmbH (Quandt Family).

Horst Bennin ist regelmäßiger Sprecher auf internationalen Fachkonferenzen und hält Abschlüsse in Real Estate Finance sowie in European Finance and Accounting der University of Applied Science in Bremen und der Leeds Beckett University in England. „Ich freue mich darauf, meine Expertise und Kontakte in der Finanzwelt in dieses Projekt einbringen zu können und beim Start der Betaplattform zu helfen“, so Horst Bennin zu seiner neuen Tätigkeit als Senior Advisor bei TheToken.Network. „DeFi, also Decentralized Finance, ist das heiße Thema zur Zeit mit unvorstellbarem Potential. TheToken.Network bietet hier ein revolutionäres Konzept, um DeFi-Liquidität mit echtem Business in der „realen“ Welt zu verbinden.“