Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „US-Dollar mit frischem Mut!“.

Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „US-Dollar mit frischem Mut!“. Zum damaligen Zeitpunkt unternahm der US-Dollar bereits den Versuch, über den Widerstand um 104 JPY zu setzen. Damit stand gleichzeitig der bis dato dominierenden Abwärtstrends zur Disposition. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte.

In der Folgezeit wurde es spannend. Der damals beschriebene Vorstoß verlor schnell an Kraft und gewann am Ende keine Höhe; sprich das vermeintlich rettende Ufer bei 106 JPY wurde nicht erreicht. Es folgte noch einmal ein Rücksetzer auf 104,4 JPY, ehe der Greenback die nächste Attacke lancieren konnte. Wie wichtig eine Fortsetzung der Bewegung über die 106 JPY wäre, zeigt der untere Chart.

Im Bereich von 106 JPY verlaufen eine wichtige Horizontalmarke sowie die eminent wichtige 200-Tage-Linie. Ein signifikanter Vorstoß über die 106 JPY käme aus Sicht des US-Dollars einer Weichenstellung bzw. einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Der US-Dollar konnte bereits leicht über die 106 JPY laufen. Damit befindet sich die Bewegung in einer wichtigen Phase.

Dem Greenback muss es nun gelingen, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Der US-Dollar muss sich deutlich von den 106 JPY lösen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 107 JPY bzw. über die 107 JPY wäre daher eminent wichtig. In der aktuellen Situation sollte es für den US-Dollar nicht mehr unter die 104,4 JPY gehen. Sollte es hierzu kommen, ist Obacht geboten.